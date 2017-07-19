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Her ay 1 dergi fiyatına 300 dergi cepte

Türkiye’nin ilk ve tek dijital dergi platformu Dergilik, okuma alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Son altı ayda 2.1 milyon kişi Dergilik uygulamasını indirerek 7.2 milyon adet dergi okudu. Ayrıca, Dergilik aboneleri, aylık ortalama bir dergi fiyatına 300’den fazla dijital yayına erişim ve okuma imkanına sahip oldu

Her ay 1 dergi fiyatına 300 dergi cepte

Türkiye’nin ilk ve tek dijital dergi platformu Dergilik, okuma alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Son altı ayda 2.1 milyon kişi Dergilik uygulamasını indirerek 7.2 milyon adet dergi okudu. Ayrıca, Dergilik aboneleri, aylık ortalama bir dergi fiyatına 300’den fazla dijital yayına erişim ve okuma imkanına sahip oldu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:44
Her ay 1 dergi fiyatına 300 dergi cepte
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TÜRKİYE'NİN  ilk ve tek dijital dergi platformu Dergilik, okuma alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Verilere göre; son altı ayda 2 milyon 99 bin 279 kişi Dergilik uygulamasını indirerek 7 milyon 239 bin 575 adet dergi okudu. Dergi okuyucuları uygulamayı en çok Cuma günleri saat 06.00-08.30 saatleri arasında kullandı. İndirilen dergi sayısı, Ocak ayından bugüne yüzde 280 oranında arttı. Dergilik aboneleri, aylık ortalama bir dergi fiyatına 300’den fazla dijital yayına erişim ve okuma imkanına sahip oldu. Sadece Turkcell değil, tüm operatörlerin kullanabildiği Dergilik’te yer alan içeriklerin tümüne ayda 14.99 TL karşılığında ulaşılabiliyor. 100’e yakın derginin ücretsiz sunulduğu uygulamada, isteyen abone olmadan da tek bir dergi satın alıp indirebiliyor. Ücretli dergiler 3.49 TL, 6.99 TL ve 9.99 TL’den satılıyor.

HAZİRAN’DA YÜZDE 10 ARTTI

Dergilik rafından Haziran ayında ise 2 milyon 100 bin 494 dergi okundu. Dergi okuma oranı bir önceki aya göre yüzde 10.28 artış gösterdi. Önceki aylarda olduğu gibi, Haziran’da da mizah ve eğlence kategorilerindeki dergiler en çok okunan yayınlar olarak listelendi. Haziran’da 170 bin 904 indirme rakamına ulaşan Leman dergisi, en çok okunan dergi oldu. Leman’ı sırasıyla, 166 bin 705 okunma sayısıyla Uykusuz ve 143 bin 416 okunmayla Ramazan Bülteni dergileri takip etti.

ÇEVRİMDIŞI OKUMA İMKANI

Dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye çok sayıda kategoride derginin yer aldığı Dergilik, kullanıcı tercihine göre yeni öneriler de sunuyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri bulunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli.

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