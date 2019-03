Hepsini devlet ödüyor! 16 bin 168 lirayı bulacak

EKONOMİNİN sıkıntılı dönemlerinde alınan tedbirlerle piyasalar düzelirken, sıra reel sektörün (sanayi) yaralarını sarmaya geldi. 2017’de başlatılan istihdam seferberliği kapsamında 1 yılda 1.5 milyon kişiye iş sağlanmıştı.

Posta'dan Gülten UĞURLU'nun haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 25 Şubat’ta ‘Burası Türkiye burada iş var’ sloganıyla yeni bir ‘İstihdam Seferberliği’ başlatarak 2019’da 2.5 milyon yeni istihdam yaratacaklarını açıklamıştı. ‘İstihdam Seferberliği 2019’ kapsamında işverene 8 başlıkta teşvik verilecek ve destekler 1.5 yıl sürecek. Bu teşvikler, dün İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen seminerde işverenlere anlatıldı.

MORAL VE MOTİVASYON KATKISI SAĞLAYACAK

İşverene sağlanan teşvikleri değerlendiren İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “İstihdam temelinde işverenlere verilen 8 başlıktaki destek, biz sanayicilere her şeyden önce moral ve motivasyon açısından katkı yapacak. Destekler ile ilgili farkındalığı artırmak için İSO olarak önümüzdeki günlerde de birçok etkinliği hayata geçireceğiz” dedi.

İŞTE 8 CAZİP DESTEK

1 - 3 AY ÜCRET DESTEĞİ:

30 Nisan’a kadar her ilave istihdam için ilk üç ay ücret, vergi ve SGK primlerini devlet ödeyecek. Bu kapsamda kişi başına aylık 2 bin 21 lira yani asgari ücreti verecek olan devlet ayrıca kişi başı 1113 lira da prim ve vergiyi ödeyecek. İşe alınan bir kişinin işverene 3 ay hiç maliyeti olmayacak. Devamındaki 9 ay ve kadın, engelli, 18-25 yaş arası erkekler için ise 15 ay olmak üzere devletin işverene desteği vergi ve SGK primlerini ödemek şeklinde devam edecek. Bu dönemde işveren sadece 2 bin 21 olan ücreti ödeyecek.

2 - SGK PRİM VE VERGİ:

Her ilave istihdam için 12 ay ve 18 ay (kadın, engelli, 18-25 arası erkekler için) süreyle kişi başına 1113 lira SGK primlerini ve vergiyi devlet karşılıyor. İmalat ve bilişimde ek istihdamda ise kişi başına aylık 2 bin 712 lira devletten. Yani burada işçi başına sağlanan toplam destek 13 bin 356 lirayı buluyor. Bu destek 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli.

3 - KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ:

Ekonomik sebeplerle, işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanların ücreti devletten. 3 ay boyunca ücret İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Başvuru İŞKUR’a yapılıyor. Detaylı bilgi iskur.gov.tr’de.

4 - ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ:

Çalışan sayısı 500’ün altında olan işletmelere, 12 ay boyunca kişi başına aylık 150 lira, çalışan sayısı 500’ün üzerinde olan işletmelere ise 12 ay boyunca kişi başına aylık 101 lira asgari ücret desteği uygulanacak.

5 - DÜZENLİ ÖDEMEYE İNDİRİM:

SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmını devlet karşılıyor. Yani aylık kişi başı destek ücrete göre 128 TL ile 959 TL arasında değişiyor.

6 - PUAN KATKISI:

Kalkınmaya öncelikli 51 ilde ve 2 ilçede, sigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulanıyor. Burda da destek miktarı kişi başına 281 lira ile 1113 lira arasında değişiyor.

7 - İŞBAŞI EĞİTİM:

İşkur ile yürütülen işbaşı eğitim programı kapsamında kursiyere 3 aylık eğitim boyunca aylık 2 bin 21 lira (asgari ücret), imalat ve bilişimden kursiyere 6 ay boyunca 2 bin 21 lira aylık ve teknoloji gibi stratejik alanlarda 9 ay boyunca eğitim alacak kursiyere de aylık 2 bin 210 lira harçlık verilecek.

8 - NİTELİKLİ İŞGÜCÜ:

Oda ve borsalar ile İşkur aracılığıyla mesleki eğitimler düzenlenecek. Nitelikli işgücü işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilecek. Burada kursiyere 8 ay boyunca aylık 2 bin 21 lira verilecek. Toplam destek ise 16 bin 168 lirayı bulacak.