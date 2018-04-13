'Hemen zam yapmayın'

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, döviz artışları konusunda ilgili kurumların yakın gelecekte bu çalkantılara, bu spekülatif hareketlere müdahale ederek gereğini yaptıklarını da göreceklerini belirterek "Türkiye’nin bu konuda bu spekülasyona da seyirci kalması beklenemez. Ben kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini, biraz beklemelerini öneriyorum. Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum" dedi.

'BUNDAN DAHA KÖTÜ NE OLABİLİR?'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeybekçi, 'Döviz artışı ve Rusya ile Amerika arasındaki restleşmenin Türkiye ekonomisine herhangi olumsuz bir etkisi olur mu?' sorusuna, "Türkiye tabi coğrafya olarak şu andaki jeopolitik risklerin en yoğun olarak canlandığı bölge. Hiç kimsenin Suriye’yle bu kadar uzun, geniş sınırı yok. Hiç kimsenin Irak’la, bu coğrafyayla bu kadar yoğun yakın teması yok. Başka binlerce kilometre öteden bu coğrafyadan ilgi duyup da bu coğrafya ile ilgili biraz da komik ama twit savaşlarını başlatanların bizim kadar bu coğrafyada menfaati yoktur. Türkiye’yi etkiler mi bu? Zaten Türkiye bunun ortasında yani bundan daha kötü ne olabilir ki. İnsanlık adına trajedinin yaşandığı Irak ve Suriye’de ticaret ortakları olan Türkiye'de ekonomik olarak etkileniyor" ifadelerini kullandı.

KURUMLARA 'SABREDİN' ÇAĞRISI

Döviz kurundaki artışı da değerlendiren Zeybekci şöyle konuştu: "Son dönemde kurla ilgili yaşanan çalkalanma, dalgalanma, jeopolitik algılardan kaynaklanıyor ve Türkiye’yle ilgili de maalesef birileri de spekülatif amaçlı bunları kullanıyor. Bunların Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmadığını söylemiştik. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerini yerine getirmesiyle ilgili hiçbir problem yoktur. Türkiye’nin bu konuda bu spekülasyonlara seyirci kalması beklenemez. Motorinle ilgili, akaryakıtla ilgili zamlarda arka arkaya 17 kuruş ve 13 kuruşluk olarak yapıldı. Ben kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini, biraz beklemelerini öneriyorum. Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum. Çünkü diğer taraftan biz bunun toparlayacağını da ümit ediyoruz. Bu toparlanma olduğunda da aynı kurumların fiyatları aşağıya çekmekte de aynı iştah ve heyecan içinde olmalarını bekliyoruz."