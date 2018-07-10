Hem kiracıları hem ev sahiplerini ilgilendiriyor!

EV sahibi bir kira yılının bitiminde kiraya zam yapma hakkında sahiptir. Eğer kira sözleşmesini geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaptıysanız zam zamanı geldi. Peki kira artış oranı Temmuz 2018’de ne kadar? Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir?

ÜFE DİKKATE ALINARAK HESAPLANIYOR

Posta'nın haberine göre kira artış oranı yeni borçlar kanununa göre Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılıyor. ÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak kira artışı belirleniyor. ÜFE her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Yeni Borçlar Kanunu’na göre kira zammında üst sınır “ÜFE”. Bu durumda ev sahibi kiraya ÜFE’nin üzerinde bir zam yapma hakkına yasal olarak sahip değil. Temmuz 2018 kira artış oranı da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2018 ÜFE oranını açıkladı. Buna göre, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,57 artış gösterdi. Yani kira artış oranı Temmuz 2018'de yüzde 16,57.

Şimdi gelin Temmuz 2018 kira zammını bir örnekle birlikte hesaplayalım. Mevcut kiranızın bin TL olduğunu varsayarsak buna göre;

Kira beleli: 1000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 16,57

Kira zammı:165,7 TL

Zamlı yeni kira bedeli: 1.165.7 TL

SON 14 AYIN KİRA ARTIŞ ORANI

Son 14 ayın kira artış oranı şöyle;

Mayıs 2017 kira artış oranı: Yüzde 8,01

Haziran 2017 kira artış oranı: Yüzde 9,02

Temmuz 2017 kira artış oranı: Yüzde 9,98

Ağustos 2017 kira artış oranı: Yüzde 10,94

Eylül 2017 kira artış oranı: Yüzde 12,05

Ekim 2017 kira artış oranı: Yüzde 13,26

Kasım 2017 kira artış oranı: Yüzde 14,47

Aralık 2017 kira artış oranı: Yüzde 15,38

Ocak 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,82

Şubat 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,66

Mart 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,50

Nisan 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,35

Mayıs 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,36

Haziran 2018 kira artış oranı 15.80