'Helal turizmin merkeziyiz'

Meryem KANBEROĞLU

TÜRKİYE’DE ‘Helal Turizm’in öncü otellerinden Adin Beach Hotel’in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uysal, ‘Alkolsüz her şey dahil’ konseptine yoğun ilgi olduğunu ve beş yıllık dönemde Alanya’nın helal turizm açısından yalnızca yerli değil uluslararası alanda da önemli bir merkeze dönüşmesini beklediklerini açıkladı. Uysal, bu sebeple otel olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yapacaklarını belirterek, “2017 yılı Adin Beach Hotel açısından oldukça başarılı geçti. Özellikle daha önceki yıllarda konaklayan misafirlerimizin yeniden otele gelmeleri, 2018 yılı erken rezervasyon fiyatları açıklanır açıklanmaz otelimize yoğun ilgi göstermeleri onur verici. Bunun yanısıra otelimiz Alanya’da tatillerini özgürce yaşamak isteyen yeni ziyaretçilerden de ilgi görüyor. 2017 yılında yaşanan yoğunluktan dolayı yer bulamayan misafirlerimiz oldu. 2018’de otelimizi tercih edecek misafirlerimizin erken rezervasyon fiyat avantajlarını da göz önüne alarak biran önce rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Kadın, erkek ve ailelere özel ayrı havuz ve plajlarıyla, denize nazır konumuyla, doyumsuz lezzetleriyle misafirlerimizin rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeleri açısından her türlü hizmet ve konforu sağlıyoruz. Otelimiz geçen yıllarda misafirlerinden aldığı geri bildirimleri değerlendirerek 2018’de misafirleri için yeni sürprizler hazırladı" dedi.

ADİN’E BİR GELEN BİR DAHA GELİYOR

Müşteri memnuniyetinin her şeyden önce geldiğini söyleyen Uysal, Adin Beach Hotel misafirlerinin otellerini evleri gibi gördüklerini, daha önce gelen misafirlerinin yanlarında arkadaş ve akrabalarını da getirdiklerini anlattı. Uysal “Misyonunu ‘Mutlu tatil anıları’ olarak belirleyen Adin Beach Hotel, 2018 sezonunda misafirlerinin unutamayacakları bir tatili yaşamaları için tüm hazırlıklarını tamamladı” diye konuştu.