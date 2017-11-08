Helal Fuarı'nın vitrini Türkiye

DİSCOVER Events Başkanı Ete, "Helal Expo Fuarı, OIC'in resmi olarak desteklediği tek helal fuarı oldu" dedi. Gıdadan finansa, tekstilden ilaç ve kozmetik sanayisine kadar büyük bir sektörü kapsayan ve 3 trilyon doları bulan dünya helal pazarının vitrini Türkiye oldu.

‘ARTIK SADECE TÜRKİYE’DE YAPILACAK’

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), bugüne kadar Suudi Arabistan, Dubai gibi farklı ülkelerde yılda birden fazla gerçekleştirilen helal fuarının sadece Türkiye'de yapılması yönünde anlaşmaya imza attı. Anlaşma gereğince bundan böyle Türkiye'de yapılan Helal Expo Fuarı, OIC'nin resmi olarak desteklediği tek helal fuar olacak. OIC tarafından tek helal fuarı olarak kabul edilecek etkinliğe 57 üye ülkenin katılımı sağlanacak.

Dünya Helal Fuarı bu yıl 23-25 Kasım tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü, İslam Ülkeleri Standartlar Enstitüsü ile Discover Events işbirliğinde gerçekleşecek. Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, yapılan anlaşmayla Türkiye'nin helal fuarının tek adresi haline geldiğini söyledi. Dünyada farklı kuruluşlar tarafından helal belgesi verildiğini ve tek standardı olmadığını aktaran Ete, "OIC tek bir helal belgesi olması konusunda da Helal Akreditasyon Kurumu, SMIIC ile ciddi bir çalışma yürütüyor. Helal standardını tek bir çatı altında toplamak için ilk adım fuarla atıldı" dedi.

‘EN GÜÇLÜ ADAY TÜRKİYE’

Türkiye'nin dünya helal standardını belirleyen merkez haline gelmeyi hedeflediğini aktaran Ete, 3 trilyon dolarlık pazarın da belirleyicisi olacağını kaydetti. İngiltere'nin pazarda söz sahibi olmak için Dubai işbirliğinde helal sertifikası vermek adına proje yürüttüğüne dikkat çeken Ete, "İslam ülkeleri kriterleri belirlemek için Müslüman ülke olmasını öncelik olarak görüyor. Türkiye en güçlü aday" diye konuştu.

'57 ÜLKE BAKANI GELECEK'

Fuarın 20-23 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek olan 33'üncü İSEDAK Bakanlar Toplantısı ile eş zamanlı gerçekleşeceğine dikkat çeken Ete, toplantıya katılacak 57 ülke bakanının fuarı da ziyaret edeceğini ifade etti.

Dünya Helal Zirvesi'ni Cumhurbaşkanlığı himayesinde 3'üncü kez yapacaklarını aktaran Ete, "AAOIFI Genel Sekreteri Dr. Hamed Hassan Merah, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Bandar Hajjar, Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Abdul Salam Al-Abbadi ve Bahreyn Eski Dışişleri Bakanı Dr. Nazar Al Baharna zirveye katılacak" dedi.