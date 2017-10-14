Hekimlerin emeklilik maaşı düzelecek

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demircan, Türkiye’nin sağlık konusunda geçen süre zarfında güzel mesafeler aldığını söyledi... Bakan Demircan, OECD ülkeleri içerisinde 10 bin kişiye düşen hemşire ve doktor sayısı açısından Türkiye’nin ortalamanın altında kaldığını belirterek “10 bin kişiye 181 hemşire düşüyor. Hekim açısında da 300 asgari olması gerekirken; biz daha altında görüntü veriyoruz. Eğer bu yıl bütçemizde genişleme sağlanırsa personel alımını daha bir ileriye taşımak istiyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin sağlık hizmetlerini dünyaya sunduğuna dikkat çeken Demircan “Bu anlamda sağlık turizmi yakın gelecekte meclise yasayı getireceğiz. Bu alanda büyük imkânlarımız var. Kaplıca ve rehabilitasyon imkânlarını devreye sokacak ve yaşlı bakımı alanında bununla da ilgili düzenlemelerimizi hazırladık. Bunları önce kamuoyunda tartıştırıp, sonra Meclis’e sunacağız” dedi.

Yeni bir projenin de müjdesini veren Demircan “Sağlıkta tedarik sistemi üzerine bir çalışma yapıyoruz. Bu bizim için bir problem. 870’den fazla hastane ve bu kadar da alım merkezi var. Her hastane makas, cihaz alıyor. Bir başhekim yılın yarısını bu işlere harcama zorunda kalıyor. Doktor bununla zaman kaybetmemeli. Amaç, stok maliyetini düşürmek. Bu sistemle alımlar bir merkezden yapılacak. Bir market oluşturulacak. Bu market ‘e-Market’ şeklinde olacak. Yerli ürünün alınabilmesini istiyoruz. Bu yerli üreticimizin de pazara girebilmesini sağlayacak bir mekanizmadır” ifadelerini kullandı.

UZMAN AÇIĞIMIZ VAR

Bakan Ahmet Demircan personel açığını kapatmaya yönelik geçen seneye göre daha fazla alım yapacaklarını vurgulayarak “Doktor açığımız var ama şu görüldü ki artık Türkiye 5-6 yıl içerisinde pratisyen hekim açığını kapatıyor. Nerenin ne kadar hekime ihtiyacı var, bizim elimizde ne kadar hekim var, bunları orantılı bir şekilde kuraya koyarız. Baktık ki pratisyen hekim ihtiyacımızı karşılamaya doğru geliyoruz. Aile hekimliğimizde noksanlığımız var onu da kapatıyoruz yavaş yavaş. Bizim ikinci büyük açığımız uzman açığı. 6 bin TUS sınavı için asistan kadrosunu 8 bine çıkardık. Bu hem üniversitelerimizi rahatlatacak hem de 5 yıl sonra bize uzman dönüşleri daha fazla olacak” diye konuştu.

Sağlık Bakanı, planlanan 12 bin 500 kişinin 9 bin 500’ünün alındığı geriye kalan 3 bin kişinin ise güvenlik soruşturmasının devam ettiğini söyledi. Demircan, bu sürecin OHAL sebebiyle uzadığını belirtti. Hekimlerin emeklilik maaşının da düşük olduğunu bildiren Bakan Demircan “Bu konuda düzeltme için bir gayretimiz var. Bütçe süreci içerisinde inşallah bunu çözeriz. Hem emeklilikteki artışın sağlanması, hem de yıpranma payı için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu müjdeyi en kısa zamanda vereceğiz” ifadelerini kullandı.

ACİL SIKINTISINI ÇÖZÜYORUZ

Bakan Demircan, sağlıkta şiddet konusuna da değindi. Şifa dağıtan ellere karşı el kalkmaması gerektiğinin altını çizen Demircan “Bunun sebeplerinden biri personel azlığı. İkincisi insan ilişkilerinde biz önce kendimizi sorgulamalıyız. Günde 100’ün üzerinde hastaya bakan doktor bir şeye geç cevap verebilir. Bu noktada halkımız sabırlı olmalı. Bizim acillerle ilgili mekân sıkıntısını çözüyoruz. Personel sayısını arttırarak acilleri öncelikli takviye diyoruz” diye konuştu. Türkiye’de dünya ortalamasının çok üzerinde bir sezaryen uygulanması yapıldığını kaydeden Demircan “Bu oran yüzde 53. Yani, 100 doğumdan 53’ü sezaryenle oluyorsa orda büyük bir sıkıntı vardır. Bunu da düzeltecek çalışmalar yapılıyor” dedi.