‘Hedefimiz 8 bin kayıt’

Ramazan ÖZDEMİR

PROGRAMA bilgi vermek amaçlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar da katıldı. Rüzgar, “Ziraat Odamızın bugün aktif bir şekilde çalıştığına şahit olduk. 2020 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi başlamasının ardından Alanya’da bulunan 102 mahallede var olan çiftçilerimizle buluşarak gerekli kolaylıklar sağlanmaya devam ediliyor. Bu amaç doğrultusunda Alanya Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne yapılan kayıtları toplu şekilde almaktadır. Konaklı Mahalle Muhtarlığı’nda birçok çiftçimizin kayıtları tamamlandı. Bu güzel çalışma için Alanya Ziraat Odası’nı kutluyorum. Vatandaşlarımız bu hizmet sonunda yorulmadan kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ilgili bakanlığımızın büyük bir desteği var. Bu destekler devam edecektir. Bunların yanında fidan desteği, biyolojik mücadele, tarım uygulamaları ve hayvancılıkla ilgili destek paketlerimiz de olacaktır. Çiftçilerimizin her türlü başına gelebilecek sorunda onların yanındayız. Bütün üreticilerimiz için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlarını yaptırsınlar. Bunun yanında Tarım Sigortası ile ilgili kayıtları da üreticilerimizin yaptırması gerekiyor” dedi.

‘HEDEFİMİZ 8 BİN KAYIT’

Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında bilgi veren Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “Konaklı Mahallemiz üretim açısından son derece değer verdiğimiz bölgelerden biri konumunda. Önceden Tarım İlçe Müdürlüğü’nden aldığımız Çiftçi Kayıt Sistemi dosyalarını bugün burada üreticimize kolaylık sağlamak amacıyla işleme koyduk. Üreticimiz bu sayede hem zamandan tasarruf sağlamış oldu hem iş gücü azaltılarak tasarruf elde etti. Mali açıdan düşünürsek batı ve doğu kesimlerindeki kırsal mahallerde bu işlem için 100 Türk Lirası’nın yanında 2 günlük bir zaman kaybı yaşanacaktı. Biz de bu maddi ve manevi kaybı ortadan kaldırmak için çıktığımız bu yolda ilk etapta Payallar Mahallesi’nde 2019 Çiftçi Kayıt Sisteminde var olan üreticinin kayıtlarını güncelleyerek sadece 2 günde 2020 kayıt sistemine taşıdık. Bugün ise Konaklı Mahallemizde 120 üreticimiz Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı. Biz 2019 var olan sistemdeki üye sayısının 2020’de artmasını istiyoruz. Önümüzdeki sene için ise hedefimizi 8 bin üreticinin kayıt sisteminde var olması olarak belirledik. Çiftçilerimize sadece doğrudan gelir desteği değil, bunun yanında biyolojik mücadele, örtü altında iyi tarım, toprak su ve yaprak analizleri hakkında da bilgilendirme yapıyoruz. Biz üreticilerimizin odamıza değer vermesini istiyoruz. Bütün üreticilerimizin derdini dinleyip ben ve ekibim sorunlara çözüm yolu geliştirmeye hazırız” diye konuştu.

ÜRETİCİYE YAKIT MÜJDESİ

Üreticinin maliyetlerinin arttığını söyleyen Göktepe, çiftçilere yakıt müjdesi verdi. Göktepe, “Mazot fiyatlarını indirmemiz söz konusu değil. Fakat doğu ve batı bölgesi olmak üzere anlaştığımız petrol istasyonlarıyla üreticinin sadece çiftçi belgesini göstermek kaydıyla yakıtta yüzde 4 indirim uygulanacak. Batı bölgesinde İbişler Petrol, doğu bölgesinde Göçmentürk Petrol’den çiftçilerimiz faydalanarak, hem ticari hem de şahsi araçlarına yakıt alırken tasarruf elde edeceklerdir” dedi.