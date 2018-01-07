Hedefi oteller zinciri

SEBUR Hotel ortağı Burhan Günder, 19 yıldır turizm sektöründe hizmet verdiğini ve ilk Armoni Şirketler Grubu olarak ‘Sebur’ markasını alarak Sebur Hotels zincirini oluşturmak amacıyla İstanbul başta olmak üzere Alanya, Antalya, Manavgat’ta bulunan tesislerine bir yenisini daha ekledi. Pamukkale Karahayıt bölgesinde bulunan Ninova Thermal Spa Hotel’i de bünyesine ekleyerek hızla büyümeye devam eden Burhan Günder, 12 ay hizmet veren termal SPA hotel ile turizme verdiği değeri ortaya koydu. Turizme verdiği değerin de altını çizen Günder, işsizlik konusuna değinerek bünyesini daha da genişleterek Türk gençliğinin boş gezmesini engellemek istediğini belirtti. Günder, 2018 yılının turizm açısından daha önemli olduğunu ve iş olanaklarının daha fazla olması için elinden gelenin en iyisini yapacağının sözünü verdi.