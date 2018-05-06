'Hedef yüksek teknoloji'

10 YIL içerisinde yüksek teknolojili ürünlerinin ihracat ve imalat sanayisindeki payını yüzde 20’ler seviyesine çıkarmayı planladıklarını söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Robotlar olmadan sanayiyi, yapay zekalar olmadan yazımları, Endüstri 4.0 olmadan da dünyanın gittiği yeri tahlil edemeyiz. Ekonominin gelecek yüzyılını da teknolojiden, dijitalleşmeden ve bilişimden bağımsız bir şekilde analiz edemeyiz. Elbette ekonominin gelecek yüzyıldaki en önemli aktörleri girişimciler olacaktır. Bugün tüm dünyadaki en değerli sermaye girişimci sermayesidir. Ülkeler birbirlerinden girişimci ithal yarışına girmişlerdir. Türkiye’nin odaklanması gerekiyor. Öyle her alanda iyi olamayız. Sanayinin her kolunda en iyi olamayız. Çünkü Türkiye’nin ölçeği, büyüklüğü, sermayesi buna müsait değil” dedi.

'YÜKSEK TEKNOLOJİNİN PAYI ARTACAK'

Bakan Özlü sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanayide yüksek teknolojiye geçişi çok önemsiyoruz. Yüksek teknolojili ürünler üretmekte çok kuvvetli değiliz. Geçen 10 yılda orta yüksek teknolojiye ulaştık. Orada bir yükselme oldu. Orta ileri teknoloji tamamlamadan yükseğine geçmek mümkün değil. Bundan sonraki süreçte inşallah önümüzdeki 5+5, 10 yılda yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız ve imalat sanayimizdeki payını yüzde 20’ler seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği (AB) ortalaması yüzde 19.4, Kore almış başını gitmiş zaten yüzde 27, Çin yüzde 25’lerdedir. Dolayısıyla biz sanayimizi büyüteceğiz, Türkiye büyüyecek. İkincisi ise büyüyen sanayi içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını arttıracağız" şeklinde konuştu.