Hedef yerli parayla 30 milyar dolar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran ile yerli para (TL-Riyal) ile ticaret yapmak için anlaştıklarını, önümüzdeki hafta iki ülkenin merkez bankası yetkililerinin bir araya geleceğini açıkladı. Erdoğan, “Hedefimiz iki ülke arasındati ticaret hacmini 30 milyar doları çıkarmak” dedi.

İran’ın başkenti Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüksek düzeyli 4. stratejik konsey toplantımızı gerçekten bereketli bir şekilde gerçekleştirdik. Aramızdaki siyasi askeri ekonomik ticari kültürel turizm bütün bu konuları kapsayan verimli görüşmeler yaptık. Türkiye İran arasındaki son dönemlerde üst düzey ziyaret artışı inanıyorum ki ilişkilerimizi çok daha farklı olumlu bir düzeye taşıyacaktır” açıklamasını yaptı.

10 milyar dolarda takıldık

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Aslında yıllar önce belirlediğimiz bir 30 milyar dolar ticaret hacmi itibariyle vardı fakat son dönemlerde bu 10 milyar dolarda takılı kaldı. Dördüncü yüksek düzeyli stratejik konseyde 30 milyar dolarlık bu hedef gündemimizin ana belirleyicisi oldu. Enerjiden turizme, karayolu taşımacılığından savunma sanayine varıncaya kadar her türlü alanda yoğun bir şekilde arkadaşlarımızın çalışmasını teşvik ettik. Merkez bankalarımızın riyasetinde ve bankaların kendi aralarındaki iş birliği ile finans sektörüne bir hareketlilik getirme kararı aldık. Ekonomik ilişkilerimizi mevcut kur baskısından kurtarma suretiyle yerli parayla alışveriş yapma kararını hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği gibi merkez bankalarımız önümüzdeki hafta bir araya gelerek bu anlaşmayı imzalayacak. Aynı zamanda bankalarımızın İran’da şube açmaları hızlanacak. İran bankalarının Türkiye’de şube açmaları hareketlenecek. Enerji sektöründe işbirliğimizi yoğunlaştırma konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk.”

Turizmde işbirlikleri

Turizmde Türkiye ile İran arasında önemli işbirliklerinin olabileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tecrübemizi İran’la özellikle paylaşmak istiyoruz. Medeniyetler noktasında ciddi bir geçmişe sahip olan İran’a inanıyorum ki ülkemizde binlerce on binlerce insan ziyarete gelecektir. Ve şu anda Türk Hava Yolları (THY) olarak İran’a olan seferlerimiz bunun zaten bir işaretidir. Turizm sektörü yatırımcılarımızı İran’da yatırım yapmaya teşvik ediyoruz teşvik edeceğiz” diye konuştu.

Daha fazla doğalgaz alacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki ülkenin ilişkilerinin siyasi, bölgesel, kültürel ve ekonomi alanlarında her geçen gün daha da geliştiğini söyledi. Ruhani, Türkiye’nin İran’dan daha fazla doğalgaz alacağını ve yıllık ticaret hacminin 30 milyar dolar olacağını açıkladı. Ruhani, şöyle devam etti: “Bugün iki ülkenin ekonomik işbirliği için önemli kararlar aldık. İki ülke arasındaki bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaretin ülkelerin milli para birimleriyle yapılması alınan en önemli kararlardandı. Bankacılık konusunda alınan kararlar önümüzdeki haftanın sonuna kadar nihai sonuca varacaktır. Üç gümrük kapısı 24 saat çalışacak. İran tarafı Türk yatırımcılara gerekli kolaylığı sağlayacak.”