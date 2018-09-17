‘Hedef turizmde 35 milyar Dolar’

TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 47 bin 672 kişiye ulaştı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25 artış, 2016 yılına göre yüzde 110 artış gösteren turist sayısı, tüm dönemlerin en iyi yılı olan 2014’ün aynı dönemine göre de 621 bin artış gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ak Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-PA Komisyonu Başkanı Atay Uslu, turizm sektöründeki gelişmeleri her gün takip ettiklerinin altını çizerek, sektörün yeni rekorlara koştuğuna dikkati çekti. Uslu, “Geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre Antalya’ya havayolu ile gelen turist sayısı büyük artış göstererek 10 milyonu aştı" dedi. Turizmde turist sayısı kadar turizm gelirini de arttırma, turizm pazarlarını çeşitlendirme, 12 aya yayma, butik turizm, kültür turizmi, macera turizmi gibi farklı turizm konseptlerini geliştirme hedefleri olduğunu ifade eden Uslu, bu yıl Türkiye’nin turizm gelirlerinin 35 milyar doları, turist sayısının da 35 milyonu aşmasını beklediklerini söyledi.