'Hedef ihracatı büyütmek'

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat ekonomisinin önemli kalemlerinden birisi olması için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile işbirliği yaparak oda üyelerine yönelik 'Dış ticaret iş geliştirme ve pazarlar bulma teknikleri eğitimi' gerçekleştirdi. İhracat yapan ya da ihracat potansiyeli bulunan oda üyelerinin katıldığı eğitim 5 gün 30 saat sürecek. Eğitimin yanı sıra ihracat yapan üye firmalar dış ticaret uzmanları tarafından ziyaret edilerek, sorunları dinlenip çözüm önerileri sunuluyor. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, 2013 yılından bu yana ihracatın Manavgat'ın önemli gelir kalemlerinden birisi olması için çaba gösterdiklerini belirterek, bunun için bir dizi çalışmaya imza attıklarını söyledi. 2013 yılında MATSO'ya kayıtlı 3 şirketin ihracat yaptığını hatırlatan Boztaş, "Şu anda ise Antalya İhracatçılar Birliği'ne 137 firmamız kayıtlı. Dünyanın çok değişik bölgelerine farklı ürünler ihraç ediyoruz. Manavgat'tan dünyanın farklı yerlerine yaklaşık 30 milyon doları aşan ihracat gerçekleşti" dedi. Antalya limanı dışında Mersin, Gaziantep gibi yerlerden ihracat yapan Manavgat firmalarının bu rakamlara yansımadığını kaydeden Boztaş, bu rakamların da eklenmesiyle Manavgat ihracatının 50 milyon doları bulduğunu ifade etti. Turizm ve tarıma dayalı ekonomilerine ihracat gelirlerinin eklenmesinin önemine değinen Boztaş, "Yaptığımız bir dizi çalışma ve faaliyetle Manavgat'ın ihracatını artırmak istiyoruz. Manavgat'ta artık önemli gelir kaynaklarımızdan birisi de ihracat olacak" diye konuştu. BAKA Antalya Yatırım Destek Ofisi uzmanı Selin Şen de BAKA olarak eğitime teknik destek verdiklerini kaydederek, BAKA ile ilgili sunum yaptı.

