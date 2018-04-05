Hedef dünyada eğitim

DAAD Ankara Danışma Merkezi ile ALKÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın düzenlediği, Almanya’da Yükseköğretim, araştırma ve DAAD Bursları konulu seminer, İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Akademik personel ile öğrencilerin katıldığı toplantıda, DAAD Ankara Ofisi’nden gelen Ahmet Dalgıçoğlu, lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırma konuları ile ilgili olarak DAAD'nin sunduğu burs imkânları hakkında akademisyeneler ve öğrencileri detaylı olarak bilgilendirdi ve bu işlemlerin nasıl yapılacağını anlattı.

ÖĞRENCİLERE GERİ ÖDEMESİZ BURS VERİLİYOR

Almanya’da eğitim alanlara çeşitli burs olanaklarının sunulduğuna değinen Dalgıçoğlu, “Almanya’da lisans eğitimi yanında yüksek lisans ve doktora eğitimleri almak mümkündür. Bu eğitimleri alabilmek için İngilizce veya Almanca bilmek gerekiyor. İngilizce için istenen seviye TOFEL’dan 80 puan düzeyinde iken Almanca için istenen seviye minimum B1 seviyesidir. İşlemlerimizi çoğunlukla online müracaatla alıyoruz. Bu imkânların dışında çeşitli burs imkânları da bulunuyor. Türkiye’de lisans eğitimi alan öğrenciler dil bursu şeklinde sunduğumuz burslara müracaat edebiliyorlar. Almanya’daki lisans eğitimi için herhangi bir bursumuz yok. Fakat Yüksek Lisans, doktora ve doktora sonrası için karşılıksız, geri ödemesiz burs imkânları sağlıyoruz. Bu burslar için herhangi bir yaş sınırımız bulunmuyor. Çeşitli bursların çeşitli kriterleri olabiliyor ve bu kriterler değişebiliyor. Başvuru tarihleri de başvuru yapılacak burslara göre de değişebiliyor. Almanya’ya rağbet son zamanlarda oldukça arttı. Özellikle mühendislik, işletme, iktisat alanları çok rağbet görüyor. Almanya’daki kurumlar çok fazla eğitim olanakları sağlıyor” diye konuştu.