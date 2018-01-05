Hedef 2 milyar dolar

SATICI, Nisan ayında yapılacak olağan genel kurulda ise başkanlığa adaylığını koymayacağını açıkladı. Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nin 2017 yılı ihracatı değerlendirildi. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Başkan Yardımcısı Ramazan Atılgan, Maden Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Akın'ın katıldığı toplantıda, 2018 yılı hedefleri açıklandı. Mustafa Satıcı, bölgede 6 bini aşkın ihracatçı için 2017'nin başarılı bir yıl olduğunu belirtti. Satıcı, 1.6 milyar dolar ihracat hedefi konulan 2017'de, bir önceki yıla göre yüzde 19.3 oranında artışla 1 milyar 706 milyon dolar rakamına ulaşıldığını açıkladı.

15 ÜLKEYE İLK DEFA İHRACAT

Bu rakamla 2017 ihracat hedefinin yaklaşık 100 milyon dolar üzerine çıkıldığını belirten Mustafa Satıcı, birlik tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak, tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Satıcı, 2017'de ilk defa 15 ülkeye de ihracat yapıldığını belirterek, bu ülkelerin Sierra Leeone, Togo, Bahamalar, Benin, Kongo, Kamboçya, Zambiya, Madagaskar, Kamerun, İzlanda, Bolivya, Buhutan, Makao, Nepal, Güney Sudan olduğunu kaydetti.

SEKTÖREL İHRACATLAR

2017 yılında en çok ihracatın 505 milyon dolarla madencilik sektörü tarafından yapıldığını belirten Satıcı, diğer sektörlerin 413 milyon dolar yaş meyve ve sebze, 179 milyon dolar kimyevi maddeler ve mamulleri, 151 milyon dolar mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 62 milyon dolar demir ve diğer metaller, 396 milyon dolar da diğer sektörler olduğunu dile getirdi.

EN ÇOK İHRACAT ÇİN'E

Bölgeden en çok ihracat yapılan ülkeleri de sıralayan Mustafa Satıcı, 301 milyon dolarla Çin'in ilk sırada geldiğini kaydetti. Satıcı, "En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Almanya 131 milyon dolar, İran 80 milyon dolar, ABD 75 milyon dolar, Rusya Federasyonu 64 milyon dolar. Rusya 64 milyon dolarla ilk defa kriz sonrası dönemde sıralamaya girdi. Rusya pazarının tamamen açılmasıyla bu ülkeye ihracatımızın önemli artış kaydetmesini bekliyoruz" dedi.

HEDEF 2 MİLYAR DOLAR

2018'de her yıl olduğu gibi çıtayı daha da yükselterek bölge ihracatını artırmayı amaçladıklarını söyleyen Satıcı, 2017'de önemli bir ivme yakaladıklarını, bunu bu yıl da devam ettirmek istediklerini belirtti. 2018'de Antalya, Isparta ve Burdur olarak toplam 2 milyar dolar civarında ihracat hedeflediklerini açıklayan Satıcı, "Bu rakamlara 100 milyon dolarlardan geldik. Önce 1 milyar doları yakaladık. Sonra 1.5 milyar dolar hedef koyduk ve gerçekleşti. Antalya, 2017'de ihracatını 1 milyar dolar üzerine çıkaran 16 ilden biri oldu. Bölge olarak da 2018 hedefimiz 2 milyar dolar. 2023 hedefimiz ise 5 milyar dolar" diye konuştu.

GÖREVİ BIRAKIYOR

2018 Nisan ayında BAİB'in olağan genel kurulunun gerçekleştirileceğini de açıklayan Mustafa Satıcı, başkanlığa aday olmayacağını da söyledi. Satıcı, "İhracatımıza katkı sunacak yeni arkadaşlarımıza bayrak teslimi yapacağız" dedi.