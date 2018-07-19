Haziranda Türkiye'de hangi ülke vatandaşı kaç konut aldı?

HAZİRAN ayında Türkiye genelinde yapılan konut satışı yüzde 22.4 oranında artarak 119 bin 413 olurken, en çok satış 20 bin 547 konut ve yüzde 17.2 payla İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u, 12 bin 78 konut ve yüzde 10.1 payla Ankara ve 6 bin 888 konut ve yüzde 5.8 payla İzmir takip etti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI YÜZDE 35 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artış göstererek 47 bin 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 794 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 84,6 ile Hakkari oldu.

HAZİRANDA YABANCILARA 2 BİN 6O KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 2 bin 60 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2018’de ilk sırayı 764 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 525 konut satışı ile Antalya, 117 konut satışı ile Bursa, 83 konut satışı ile Ankara ve 74 konut satışı ile Yalova izledi.

İLK 3: IRAK, İRAN, RUSYA

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 315 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 228 konut ile İran, 169 konut ile Rusya Federasyonu, 139 konut ile Afganistan ve 110 konut ile Suudi Arabistan izledi