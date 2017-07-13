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Haziranda küresel petrol arzı arttı

Küresel petrol arzı haziran ayında bir önceki aya kıyasla günlük 720 bin varil artarak 97 milyon 460 bin varile çıktı - OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı geçen ay yüzde 78'e geriledi

Haziranda küresel petrol arzı arttı

Küresel petrol arzı haziran ayında bir önceki aya kıyasla günlük 720 bin varil artarak 97 milyon 460 bin varile çıktı - OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı geçen ay yüzde 78'e geriledi

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:30
Haziranda küresel petrol arzı arttı
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KÜRESEL  petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük 720 bin varil artarak 97 milyon 460 bin varile yükselirken, OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı ise yüzde 78'e geriledi.Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla günlük 340 bin varil artarak 32 milyon 600 bin varil oldu. Rapora göre OPEC üretimi haziranda yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 880 bin varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 39 milyon 480 bin varil oldu. OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı ise geçen ay yüzde 95'lerden yüzde 78'e gerileyerek, bu yıl en düşük seviyesini gördü. OPEC'in petrol üretimi en çok Suudi Arabistan, Libya ve Nijerya'da arttı. Haziranda OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da günlük petrol üretimi 130 bin varil artarak 10 milyon 50 bin varile yükseldi. Libya üretimini 80 bin, Nijerya ise 60 bin arttırdı. 


- OPEC DIŞI ÜLKELERDEKİ ARTIŞ 

Geçen ay OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük 380 bin varil artarak 58 milyon varile çıktı. Böylece, küresel petrol arzı haziranda bir önceki aya göre günlük 720 bin varil artışla 97 milyon 460 bin varil oldu. IEA tahminlerine göre, bu yıl OPEC dışı ülkelerin petrol arzı geçen yıla göre günlük ortalama 700 bin varil artarak 58 milyon 100 bin varil olacak. 2018'de ise günlük 1 milyon 400 bin varil artışla 59 milyon 500 bin varile ulaşacak. Rapora göre, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 400 bin varil artışla ortalama 98 milyon varil olması beklenirken 2018'de ise bu rakam 99 milyon 400 bin varili bulacak. Yıllık talepte 26 milyon 860 bin varil ile Asya ülkeleri başı çekerken, bunu 24 milyon 960 bin varil ile Amerika kıtası ve 14 milyon 100 bin varil ile Avrupa izliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
OPECPetrolArtış
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