Haziran ayında teknoloji kampanyaları ipi göğüsledi

TÜM basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, pazar araştırma analizlerini sunan BrandZone haziran kampanya verilerini açıkladı. BrandZone verilerine göre; toplamda 9.755 teknoloji kampanyası düzenlenirken, yüzde 18’lik kampanya oranı ve 1.723 kampanyayla TV kampanyaları ilk sırada yer aldı. 1.653 kampanyayla akıllı telefon ikinci sırada, 1.498 kampanyayla dizüstü bilgisayar kategorisi üçüncü sırada yer aldı. 479 kampanyayla tablet dördüncü sırada, 332 kampanyayla elektrikli süpürge beşinci sırada yer buldu.

TV KAMPANYALARININ LİDERİ: ULTRA HD TV!

BrandZone verilerine göre; haziran ayında düzenlenen teknoloji kampanyalarında görüntüleme teknolojilerinde ilk sırada 970 kampanyayla Ultra HD TV’ler yer aldı. İkinci sırada 643 kampanya ile Full HD TV, 110 kampanyayla HD / HD Ready TV üçüncü sırada yer buldu.

TEKNOLOJİDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ: SAMSUNG

BrandZone verilerine göre; mayıs ayında olduğu gibi haziran ayında da teknoloji kategorisinde en çok kampanyası düzenleyen firma, 1.464 kampanyayla Samsung oldu. 822 kampanyayla Lenovo ikinci sırada, 685 kampanya ile LG üçüncü sırada yer alırken, 501 kampanyayla Philips dördüncü sırada, 483 kampanyayla Apple beşinci sırada yer buldu.

ÇİKOLATA VE GOFRET ZİRVEDE

Mayıs ayı kampanya sıralamasında üçüncü sırada yer alan çikolata&gofret ürün grubu Ramazan Bayramı’nın da etkisiyle haziran ayında liderliğe yükseldi. Mayıs ayının lideri olan peynir 1.596 kampanyayla ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırayı 1.451 kampanyayla ev temizleyicileri alırken, 1.354 kampanya ile bisküvi&çerez dördüncü, 1.217 kampanya ile et grubu beşinci oldu.

HIZLI TÜKETİMDE UNİLEVER YİNE ZİRVEDE!

Mayıs ayında hızlı tüketim kategorisinde 33.029 kampanya düzenlenirken bu oran haziran ayında 34.381’e yükseldi. Bu kategoride 2.635 kampanyayla Unilever zirveye otururken; 2.421 kampanyayla Procter&Gamble ikinci sırada, 1.778 kampanyayla Ülker üçüncü sırada yer aldı. 768 kampanyayla BİM dördüncü sırada, 733 kampanyayla Benckiser beşinci sırada yer buldu.