Hazine’den Otaş’a kredini öde uyarısı

KONUYA yakın 4 kaynağın verdiği bilgiye göre, Türk Telekom’da altın hisse dahil yüzde 25 hisseye sahip olan Hazine, 23 Haziran’da gönderdiği mektupta, Otaş’ın 4.75 milyar dolar büyüklüğündeki kredinin yeniden yapılandırmasında bankalarla anlaşamaması durumunda, ortaklık ana sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince yönetimin istifa etmiş sayılacağını ve yerine yeni üye atama yetkisinin bulunduğu hatırlattı.

Otaş, bankalara olan kredi borcunun iki taksidinin ödemesini Mart ve Eylül aylarında gerçekleştiremedi. Konuya yakın kaynaklar bankalarla görüşmede bir ilerleme sağlanamazsa Hazine’nin yakında bu yetkisini kullanabileceğini kaydetti.

Bankalar ve Saudi Telecom, yaklaşık bir yıldır sorunlu kredinin çözümü için uğraşıyor. Saudi Telecom, Mayıs ayında bankalara verdiği teklifi iyileştirmişti. Otaş, liradaki hızlı değer kaybı sonrasında dolar bazlı kredinin ödemesinde sorun yaşamaya başladı.