Hazine yarın üç ihale düzenleyecek

HAZİNE Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Ekim'de üç ihale düzenlenecek. İlk ihaleyle 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek. Hazine, aynı günkü diğer ihalelerde; 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3542 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

