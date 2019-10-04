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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Albayrak "İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor" ifadesini kullandı

EKONOMİ 04.10.2019, 14:28
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması
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BAKAN Berat Albayrak, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:  "Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı"

#Hazine ve Maliye Bakanı
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