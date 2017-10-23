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Hazine, kesenin ağzını açtı, peki hangi parti ne kadar yardım alacak?

2018 Bütçesi'nden siyasi partilere 273.8 milyon TL yardım yapılacak. Yardımın 139,1 milyonu AK Parti, 71,2 milyonu CHP, 33,3 milyonu MHP , 30,1 milyonu HDP'ye yapılacak

Hazine, kesenin ağzını açtı, peki hangi parti ne kadar yardım alacak?

2018 Bütçesi'nden siyasi partilere 273.8 milyon TL yardım yapılacak. Yardımın 139,1 milyonu AK Parti, 71,2 milyonu CHP, 33,3 milyonu MHP , 30,1 milyonu HDP'ye yapılacak

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:05
Hazine, kesenin ağzını açtı, peki hangi parti ne kadar yardım alacak?
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SİYASİ partilere her yıl bütçe gelirleri üzerinden yapılan yardım, yerel seçim yapılan yıllarda 2 katı, genel seçim yıllarında ise 3 katı olarak gerçekleştiriliyor. TBMM'ye sunulan 2018 Bütçesi'ne göre, 2017'de 234.7 milyon TL olan bütçeden siyasi partilere yapılan Hazine yardımı; 2018'de 273.8 milyon TL olacak.

HANGİ PARTİ NE KADAR PAY ALACAK?

Yardımın 139.1 milyonu  AK Parti, 71.2 milyonu  CHP, 33.3 milyonu  MHP , 30.1 milyonu  HDP'ye yapılacak. 2017'de  AK Parti 119.3,  CHP 61,  MHP 28.5,  HDP 25.8 milyon TL yardım aldı.

Hazine yardımında, partilerin son seçimdeki oy oranı dikkate alınıyor. 1 Kasım 2015'te Meclis'e  HDP 59,  MHP 40 vekil soktu. Ancak  MHP yüzde 12.03,  HDP yüzde 10.56 oy aldı. Bunun çin  MHP Hazine yardımından daha büyük pay alacak.

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