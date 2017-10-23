Hazine, kesenin ağzını açtı, peki hangi parti ne kadar yardım alacak?

SİYASİ partilere her yıl bütçe gelirleri üzerinden yapılan yardım, yerel seçim yapılan yıllarda 2 katı, genel seçim yıllarında ise 3 katı olarak gerçekleştiriliyor. TBMM'ye sunulan 2018 Bütçesi'ne göre, 2017'de 234.7 milyon TL olan bütçeden siyasi partilere yapılan Hazine yardımı; 2018'de 273.8 milyon TL olacak.
HANGİ PARTİ NE KADAR PAY ALACAK?
Yardımın 139.1 milyonu AK Parti, 71.2 milyonu CHP, 33.3 milyonu MHP , 30.1 milyonu HDP'ye yapılacak. 2017'de AK Parti 119.3, CHP 61, MHP 28.5, HDP 25.8 milyon TL yardım aldı.
Hazine yardımında, partilerin son seçimdeki oy oranı dikkate alınıyor. 1 Kasım 2015'te Meclis'e HDP 59, MHP 40 vekil soktu. Ancak MHP yüzde 12.03, HDP yüzde 10.56 oy aldı. Bunun çin MHP Hazine yardımından daha büyük pay alacak.
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