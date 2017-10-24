Hazine 8.2 milyar lira borçlandı

HAZİNE dün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 191 milyon lira borçlandı. Hazine Müsteşarlığı, ilk ihaleyle 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit ve bileşik faiz yüzde 12.4 oldu. Nominal teklifin 247 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 88 milyon lira, net satış 78.3 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalede, piyasa yapıcılarından 658 milyon lira teklif alındı ve 493.5 milyon lira satış yapıldı. İkinci ihalede 5 yıl (1.757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5.35 kuponödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleşti. İhalede ortalama basit faiz yüzde 11.58, bileşik faiz yüzde 11.92 oldu.

İhalede 2 milyar 948 milyon liralık teklif gelirken, 2 milyar 37 milyon liralık nominal satış, 2 milyar 8 milyon liralık net satışa imza atıldı. Üçüncü ihalede 10 yıl (3.542 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1.45 kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 2.88 olarak belirlendi. Piyasa yapıcılarından 3 milyar 150 milyon lira teklif alındı ve 2 milyar 47 milyon lira satış yapıldı.