Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107303
ALTIN
153.156
DOLAR
3.7141
STERLİN
4.9041
EURO
4.3624
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular mı tüketti?
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular...
banner468

Hazine 8.2 milyar lira borçlandı

Hazine dün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 191 milyon lira borçlandı

Hazine 8.2 milyar lira borçlandı

Hazine dün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 191 milyon lira borçlandı

24 Ekim 2017 Salı 07:40
Hazine 8.2 milyar lira borçlandı
banner404

HAZİNE dün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 191 milyon lira borçlandı. Hazine Müsteşarlığı, ilk ihaleyle 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit ve bileşik faiz yüzde 12.4 oldu. Nominal teklifin 247 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 88 milyon lira, net satış 78.3 milyon lira olarak gerçekleşti.
İhalede, piyasa yapıcılarından 658 milyon lira teklif alındı ve 493.5 milyon lira satış yapıldı. İkinci ihalede 5 yıl (1.757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5.35 kuponödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleşti. İhalede ortalama basit faiz yüzde 11.58, bileşik faiz yüzde 11.92 oldu. 
İhalede 2 milyar 948 milyon liralık teklif gelirken, 2 milyar 37 milyon liralık nominal satış, 2 milyar 8 milyon liralık net satışa imza atıldı. Üçüncü ihalede 10 yıl (3.542 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1.45 kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 2.88 olarak belirlendi. Piyasa yapıcılarından 3 milyar 150 milyon lira teklif alındı ve 2 milyar 47 milyon lira satış yapıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HazineBorçTahvil Ihalesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nar fiyatı arttı
Nar fiyatı arttı
Kasaplar ucuz et istiyor
Kasaplar ucuz et istiyor
Dünya devlerine üst üste baskın
Dünya devlerine üst üste baskın

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim