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Hazine 2,4 milyar borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya toplam 2 milyar 427,7 milyon lira borçlandı

Hazine 2,4 milyar borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya toplam 2 milyar 427,7 milyon lira borçlandı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:21
Hazine 2,4 milyar borçlandı
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HAZİNE Müsteşarlığı, ilk ihalede 13 ay (385 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 11,6, bileşik faiz yüzde 11,56 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 343 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 550 milyon lira, net satış 489,9 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 505,5 milyon lira teklif geldi ve net 404,4 milyon lira satış yapıldı. İkinci ihalede 7 yıl (2 bin 513 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede 1 milyar 980 milyon liralık nominal teklif gelirken, 115 milyon liralık nominal satış, 112,6 milyon liralık net satış gerçekleştirildi. Kamudan gelen 340 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 1 milyar 101 milyon liralık teklifin ise 880,8 milyon liralık bölümü karşılandı. Hazine, böylece piyasaya toplam 2 milyar 427,7 milyon lira borçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
BorçHazineIhale
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