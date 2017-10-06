Hayatı kolaylaştıran 5 yeni dijital ödeme

TÜRKİYE'Yİ dijital cüzdan teknolojisiyle tanıştıran BKM Express 5’inci yaşını kutluyor. BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu “Her geçen yıl yeniliklerin üzerine yenilerini koyarak mobil uygulama, mağaza içi ve yüzyüze ödeme, tek tıkla hızlı ödeme ve dijital bağış işlevlerini hayata geçirdik” diye konuştu.



BKM Express’in sonraki 5 yılının hedeflerini paylaşan Yazıcıoğlu, kullanıcılarını bekleyen birçok yeni işlev ve uygulamanın müjdesini verdi:

Para İste: Hediyeden doğum gününe, bayram harçlığından acil ihtiyaca kadar pek çok kullanım alanı için getirilen özellik, kullanıcıların ihtiyaç duydukları miktarı tanıdıklarına göndermeleri ve para istemelerini sağlıyor.

Adresim Express: Kullanıcılar farklı e-ticaret ya da m-ticaret siteleri için yeniden form doldurma ve adres bilgisi verme zahmetine katlanmıyor.

Fatura Ödeme: Cep telefonu, doğalgaz, su, elektrik, internet, TV gibi aboneliklerin faturaları ödenebiliyor.

Dijital Temassız Ödeme: Kullanıcılar yüz yüze ödemelerde mobil cihazlarını kullanarak saniyeler içerisinde alışverişlerini yapabilecek.

Kasiyersiz ödeme: BKM Express ve Migros iş birliğiyle Migros Jet Kasa’larda mobil ödeme yeniliğini başlattıklarını hatırlatan Yazıcıoğlu, bu yeniliğin yaygınlaşmasıyla birlikte uzun kasa kuyrukları ve cüzdan taşıma zorunluluklarının ortadan kalkacağını ifade etti.



5 milyon mil bonus



5 milyon uçuş mili kampanyası başlatıldı. 50 kişiye 100 bin mil olmak üzere THY’de geçerli toplamda 5 milyon uçuş mili hediye edilecek.



1.5 milyonluk ekosistem



5 yıl önce 5 iş yeri ve 9 bankayla başlayan girişimlerinin 5 yıl sonra 17’si banka, biri banka dışı olmak üzere 18 kurum, 24 binin üzerinde iş yeri ve 1.5 milyonun üzerinde kullanıcıyı kapsayan dev bir ekosisteme dönüştüğünü söyleyen Özcan Yazıcıoğlu, “Kullanılan kartların yüzde 99’unu tanımlayabildiğimiz bir dijital cüzdanımız var. Son iki yılda yüzde 100 büyüme oranına,

5 milyon işleme ulaşmak üzereyiz” dedi.