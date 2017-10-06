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Havayoluyla taşınan yolcu sayısı 150 milyona yaklaştı

Yılın 9 ayında direkt transit dahil toplam havayol yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artışla 146 milyon 989 bin 680 olarak gerçekleşti

Havayoluyla taşınan yolcu sayısı 150 milyona yaklaştı

Yılın 9 ayında direkt transit dahil toplam havayol yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artışla 146 milyon 989 bin 680 olarak gerçekleşti

06 Ekim 2017 Cuma 17:04
Havayoluyla taşınan yolcu sayısı 150 milyona yaklaştı
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DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayına  ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylülde Türkiye genelinde havalimanlarının uçak trafiği,  geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 4 artışla 84 bin 524, dış hatlarda  ise yüzde 10,2 artışla 63 bin 228 oldu. Üstgeçişler (overflight) dahil toplam uçak trafiği ise yüzde 7,1 artışla 186 bin 125 olarak gerçekleşti.
 
Söz konusu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 8,6 artışla 10 milyon 130  bin 292, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 24,6 artışla 9 milyon 693 bin 51 olarak  kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artışla 19 milyon 846 bin  359'a yükseldi.
 
Turizme yönelik havalimanlarına bakıldığında bu yılın eylül ayında,  geçen yılın aynı ayına göre, Antalya Havalimanında dış hatta yüzde 66 artışla 2  milyon 942 bin 85, Muğla Dalaman Havalimanında dış hatta yüzde 31 artışla 414 bin  592, Muğla Milas-Bordum Havalimanı'nda dış hatta yüzde 11 artışla 166 bin 977,  Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda dış hatta yüzde 65 artışla 60 bin 920 yolcu  trafiği gerçekleşti.
 
ÜSTGEÇİŞ TRAFİĞİNDEKİ ARTIŞ DEVAM ETTİ
 
Üstgeçiş trafiğinde artış eğiliminin devam ettiği görüldü. Eylülde üst  geçiş trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artışla 38 bin 373'e  yükseldi. Bu yılın 9 aylık gerçekleşmelerine göre, üstgeçiş trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 306 bin 95 oldu.
 
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de eylül itibarıyla  iç hatlarda yüzde 3,5 artışla 93 bin 836 ton, dış hatlarda yüzde 14,8 artışla 253  bin 394 ton, toplamda ise yüzde 11,5 artışla 347 bin 230 tona ulaştı.
 
Bu yılın 9 ayındaki gerçekleşmelerine göre, üstgeçişler dahil hizmet  verilen toplam uçak trafiği yüzde 4,3 artışla 1 milyon 452 bin 25'e, direkt  transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiği yüzde 9,9 artışla 146 milyon 989  bin 680’e, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 9,9 artışla 2 milyon 569 bin  125 ton olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Hava Meydanları İşletmesiYolcu Trafiği
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