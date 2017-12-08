Havayolu şirketleri o bavulları yasakladı

ABD'DE havayolu şirketleri akıllı bavulların uçaklarına alınmasına yasak getirdi.
NTV'nin haberine göre, bu yasak için tek bir kriter koyan havayolu şirketleri akıllı bavulun uçağa alınması için çıkarılabilir bir bataryası olması gerektiğini açıkladı.
Başka bir deyişle bu özelliği bulunmayan akıllı bavullar artık yolculuklarda kullanıcılarına eşlik edemeyecek. Söz konusu karar 15 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.
Bu karar sonrası akıllı bavul üreticileri havayolu şirketleri ile bir araya gelmeyi planladıklarını duyurdu.
Ürünlerin uçuşlarda bir risk getirmediğini savunan firmalar, gerekli kanıtları sunduktan sonra bu yasağı yürürlüğe girmeden kaldırılabileceğini düşünüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.