Havalar soğudu ucuz balık geri geldi

HAVA sıcaklığının iklim normallerinin üzerinde olması nedeniyle daha soğuk olan Rusya açıklarına kaçan balıklar, Karadeniz bölgesinde havaların tekrar soğuması nedeniyle geri dödü. Soğuk hava nedeniyle denizden bol çıkan balıkları tezgahlarında çeşitlilik artarken fiyatlar da düştü. Samsun’da balıkçı Ercan Kutbay tezgâhlarda en çok mezgit ve istavrit sattıklarını söyledi. Havaların soğumasıyla birlikte denizden bereket fışkırdığı söyleyen Kutbay, “Ucuz olduğu için Mezgit ile istavrit balığına talep çok. Soğuk hava oldukça denizden balık çok çıkıyor ve bu da fiyatlara yansıyor” dedi. Tezgahlarda mezgit 20, istavrit 15, somon 25, çinekop 25, barbun 30, levrek 30, çupra 30 TL’den satılıyor.