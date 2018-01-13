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Havalar soğudu, hamsi fiyatları yarı yarıya düştü

Samsunlu balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte hamsinin Karadeniz’in uzak yerlerinden Türkiye kıyılarına doğru akın etmesiyle birlikte hamsi fiyatlarının yarı yarıya düştüğünü söylediler

Havalar soğudu, hamsi fiyatları yarı yarıya düştü

Samsunlu balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte hamsinin Karadeniz’in uzak yerlerinden Türkiye kıyılarına doğru akın etmesiyle birlikte hamsi fiyatlarının yarı yarıya düştüğünü söylediler

13 Ocak 2018 Cumartesi 01:48
Havalar soğudu, hamsi fiyatları yarı yarıya düştü
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KARADENİZ'İN incisi hamsi ve en lezzetli balıklardan biri olan palamut bu sezon balıkçıların yüzünü güldürmedi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olunca Karadeniz'in istenen soğukluğa düşmemesi, hamsi ve hamsiyi takip eden soğuk suyu seven balık türleri Ukrayna, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerin yakın sularına doğru kaçmıştı. Karadeniz Bölgesi'nde havaların birkaç gündür mevsim normallerinde seyretmesi neticesinde suların soğumasıyla birlikte bugün hamside bolluk yaşandı. Geçen günlerde 20 liradan satılan hamsinin kilosu bugün 10 liraya düştü.
"BUGÜN HAMSİDE PATLAMA YAŞANDI"

Karadeniz'de hamsi patlaması yaşandığını söyleyen balıkçı Kurtça Aydın, "Uzun zamandır Türkiye'nin uzağından gelen hamsi ve diğer balıkları satıyorduk. Bugün hamside patlama yaşandı. Havaların ve denizin soğumasıyla birlikte hamsi ve onu takip eden balıklar, Karadeniz kıyılarına doğru gelince balıklar bollaştı. Birkaç gün önce kilosunu 20 liradan sattığımız hamsiyi, bugün 10 liradan satıyoruz. Bundan sonra da hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Barbun, mezgit ve istavritte ise beklediğimiz bolluğa şu ana kadar ulaşamadık. Havalar böyle giderse hamsinin kilosunu 5 liradan satarız diye düşünüyorum. Umarım havalar böyle gider bizler de vatandaşlara ucuz balık satarız" dedi.
Kar yağdığı zaman fiyatların daha da düşeceğini ifade eden balıkçı Hasan Köse, "Havaların soğumasıyla birlikte Ukrayna, Gürcistan ve Rusya yakınlarındaki hamsiler bizim kıyılarımıza geldi. Şu anda hamsi bizim sularımıza akın ediyor. Bugün itibariyle hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü. Bolluk böyle sürerse bir de kar yağarsa fiyatlar 5 liraya kadar düşer. Vatandaşlar da hamsinin bol olmasından oldukça memnun" diye konuştu.
Balıkçı tezgahlarında zargana, levrek, çupra 20, mezgit, çinakop, barbun 15, soman 12, sazan 7, tirsi 10 TL'den müşterilere sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
SamsunBalıkçıHamsiFiyat
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