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Havada atılan gereksiz tur, servete mal oldu

Yerdeki trafik sıkışıklığı nedeniyle, uçakların uzun süre havada kalmasının yakıt maliyeti, hava yolu şirketlerine pahalıya maloluyor. 3. Havalimanı'nıyla bu maliyetin ortadan kaldırması hedefleniyor

Havada atılan gereksiz tur, servete mal oldu

Yerdeki trafik sıkışıklığı nedeniyle, uçakların uzun süre havada kalmasının yakıt maliyeti, hava yolu şirketlerine pahalıya maloluyor. 3. Havalimanı'nıyla bu maliyetin ortadan kaldırması hedefleniyor

17 Ekim 2017 Salı 10:46
Havada atılan gereksiz tur, servete mal oldu
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3. Havalimanı, planlandığı 29 Ekim 2018 tarihinde açılmasıyla birlikte hem hava sahasında hem de uçakların gecikmesine neden olan kapasite yetersizliğini tamamen ortadan kaldırması bekleniyor. Kapasitesinin üzerinde hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı'nın uçak park alanı yetersizliği, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ise tek pist ile hizmet vermesi ciddi ek maliyetler doğuruyor.

HER DAKİKASI EK MALİYET

Geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Montreal seferini yapan uçağın yolcularından birinin, kalkıştan kısa bir süre sonra rahatsızlanmasının ardından kaptan pilot Atatürk Havalimanı'na dönüş kararı almıştı. Ancak uçağın tam yakıt ile kalkması ve geçerli iniş ağırlığına ulaşabilmesi için havada 7 saat tur atması THY'ye yaklaşık 100 bin euro zarar ettirmişti. Bu durum hava yolu şirketlerinin yerdeki trafik nedeniyle İstanbul semalarında attığı gereksiz turların maliyetini gündeme getirdi. Airbus A330-300 modeli uçaklar, 100 kilometrede ortalama 863 litre yakıt tüketiyor. Ekonomi sınıfı kabin konfigürasyonunda 375 yolcu taşıyabilen Airbas A330-300'lerin100 kilometrede yolcu başına ortalama yakıt tüketim; 2,30 litre. Airbas A330-300'lerin deposu 77 bin avroya doluyor.

YOLCU BAŞI 2O LİRA YÜK

Belirlenen saatte varış noktası olan hava alanına inemeyen uçaklar, havada tur atmak zorunda kalıyor. Bu da hava yolu şirketlerinin yakıt maliyetlerini şişiriyor. Hava taşımacılığında maliyetin ortalama yüzde 40'ını yakıt gideri oluşturuyor. İstanbul-Antalya arası bir uçuşta, Airbus A320-200 ortalama 2 ton yakıt tüketiyor. Yakıtın litre fiyatı 1.8 lira ile yapılan hesaplamada İstanbul-Antalya arası uçuşun maliyeti 3 bin 600 lirayı buluyor. 180 koltuk kapasiteli uçakta, yolcu başı maliyet 20 TL'yi buluyor.

ORTALAMA 20 DAKİKA

Havacılık otoriteleri, havada tur atmanın havayolu şirketlerine maliyetinin yüzde 20'leri bulduğunu ve iniş için sıraya giren uçakların trafik nedeniyle en iyi şartlarda 20 dakika havada tur atmaları şirketlerin rötarlara girmesine neden oluyor. Rötarlar nedeniyle havayolu şirketlerinin yedekte uçak bekletmeleri nedeniyle de ek maliyetler ortayı çıkıyor. Otoriteler, özellikle havalimanlarındaki en büyük sorunlardan birinin slot sorunu olduğunu ve uçuşlarını artıran havayolu şirketlerinin, özellikle haftasonu uçuşlarında 20 dakika kadar geç inmesinden dolayı ve havada tur atmanın yüzde 20 maliyet artışına neden olduğunu söylüyor.

TURLARA SON VERECEK

Uçakların gereğinden fazla havada kalma durumu en çok İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanıyor. Türk Hava Yolları ile diğer firmalara büyük yük getiren bu trafik sıkışıklığın önüne İstanbul Üçüncü Havalimanı ile geçilmesi bekleniyor. 150 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Üçüncü Havalimanı'nda 6 metre genişliğinde ve dünyanın en büyük uçakları arasında bulunan Airbus A380 tipi uçakların inebileceği donanımda 2 adet Kuzey-Güney doğrultusunda bağımsız pist olacak. Merakla beklenen projede 114'ü ana terminale bağlı olmak üzere toplam 311 adet de uçak park alanı var. Bu kapasitenin uçakların havada tur atmalarına da son vermesi bekleniyor.

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3. HavalimanıUçaklarGereksiz TurHava
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