“Hava kargoda Türkiye’nin pazar payı artacak”

OYAK şirketi olarak 1978 yılında kurulan OMSAN Lojistik, yüzde 100 yerli sermayeye sahip ilk ulusal lojistik firmalarından. OMSAN, otomotiv, demir-çelik, çimento, hazır beton, tehlikeli madde, kimya, zirai tarım, tekstil, perakende, gıda ve telekomünikasyon başta olmak üzere farklı endüstrilere yönelik çalışıyor. Yurt içi-yurt dışı karayolu, deniz yolu, hava yolu, demiryolu taşımacılığı, serbest-gümrüklü depo yönetimi veya dağıtımı, proje taşımacılığı, ev-ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta hizmetleri kapsamında entegre lojistik hizmetleri sunuyor. Firmanın İstanbul’da genel merkezi İzmir, Ankara, Mersin ve Samsun’da bölge müdürlükleri, Fransa, Romanya, Fas, Rusya ve Kazakistan’da bağlı şirketleri bulunuyor.

“150 bin metrekare depolama alanımız bulunuyor”

800 öz mal, 550 tedarikçi aracından oluşan karayolu nakliye, 82 öz mal vagon, 415 kiralık vagon, 15 kiralık lokomotif, 180 öz mal konteyner, 110 kiralık konteynerden oluşan demiryolu, 30 bin 100 DWT büyüklüğünde kuru yük gemisi ve 4 bin 500 DWT büyüklüğünde pnömatik tahliye sistemine haiz çimento gemisiyle depo yönetimi hizmetleri yaptıklarını söyleyen OMSAN Lojistik Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu, “Bu hizmetlerimiz kapsamında yurt içinde İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara’da yurt dışında ise Fransa ve Fas ile toplam 150 bin metrekare depolama alanımız bulunuyor. Ayrıca yurt içinde Bursa, İstanbul, Kocaeli ve yurt dışında Romanya ve Fas’ta 850 bin metrekare araç park sahasına sahibiz” dedi. OMSAN’ın lojistiğin her alanında olduğu gibi hava kargo hizmetiyle de müşterilerinin çözüm ortağı olduğunun altını çizen Bülent Sabuncu, “Yurt dışı bağlı şirketlerimizin havalimanlarında bulunan ofisleri sayesinde dünyaya yayılmış hizmet ağının getirdiği avantajla hızlı, ekonomik ve kaliteli çözümler sunuyoruz. Kapıdan kapıya hizmet veren OMSAN Hava Kargo, havaalanından havaalanına, kapıdan havaalanına ve havaalanından kapıya taşıma seçenekleriyle sunduğu kapsamlı hizmetler çerçevesinde dış ticaretle uğraşan müşterilerinin yükünü hafifletiyor” ifadesini kullandı.

“Ekonomik ve hızlı çözümler üretiyoruz”

1999 yılından beri International Air Transport Association (IATA) üyeliğiyle World Cargo Alliance (WCA) Family of Logistics Network üyeliği bulunan OMSAN Hava Kargo, Türkiye’de e-awb sistemini ilk uygulayan firmalardan. Sektörün gerektirdiği tüm teknolojik gelişmelere hızlıca adapte olabildiklerini anlatan Sabuncu, şu bilgileri verdi: “OMSAN Hava Kargo, tüm operasyonel faaliyetlerini elektronik ortamda gerçekleştiriyor. Müşterilerinin beklentilerini kusursuz şekilde karşılayan OMSAN Hava Kargo; genç, dinamik ve alanında eğitimli ekibiyle sadece maliyet avantajı değil, süreci kolaylaştıran ve hızlandıran çözümler de sunuyor. OMSAN Hava Kargo, IATA ve sivil havacılık sertifikalarıyla İstanbul (IST), Sabiha Gökçen (SAW), Adnan Menderes (ADB), Esenboğa (ESB), Adana Şakirpaşa (ADA) Havalimanı’nda hizmet veriyor. OMSAN, ayrıca hava kargo sektörüne ivme katacak yeni havalimanıyla servis ağını güçlendirmeyi hedefliyor. OMSAN Hava Kargo, müşterilerinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda en uygun maliyetle en hızlı çözümler üreterek acil, ekonomik ve hızlı hava yolu taşımacılığı, kargo uçak kiralaması, ısı kontrollü taşımacılık, mini kargo ve mikro ihracat hizmetlerini başarıyla gerçekleştiriyor.” Türkiye’nin sivil havacılık alanında çok büyük aşamalar kaydederek saygı duyulan bir noktaya ulaştığının altını çizen Sabuncu, “Bugün birçok havalimanımız dünyada referans kabul edilen havalimanlarıyla yarışacak konumda. Yeni açılan İstanbul Havalimanı’nın ise dünya hava yolu ulaşımında önemli bir üs haline gelmesi bekleniyor” ifadesini kullandı. 2018 yılı sonunda hava kargo alanında ülke ihracatımızın bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 1 milyon 296 bin tona ulaştığını anımsatan Sabuncu, son 10 yılda dış hat kargo trafiğindeki ortalama büyümenin yüzde 15 olduğunu belirtti. İstanbul Havalimanı ile hava kargo taşımacılığındaki pazar payımızın artacağını ve ülkemizin doğuyla batı arasında önemli bir üs haline geleceğini öngördüklerini vurgulayan Sabuncu, şunları kaydetti: “Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre İstanbul Havalimanı’nda kargo-lojistik merkezinin 1.6 milyon metrekarelik büyüklüğe ulaşması planlanıyor. Bu merkezin yıllık 2.5 milyon hava kargo tonaj kapasitesiyle hizmete başlaması, daha sonra gerçekleşecek altyapı çalışmalarıyla kapasitenin yıllık 5.5 milyon tona kadar çıkması hedefleniyor.”