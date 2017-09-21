Hava artık bedava değil

İSVİÇRELİ bir şirket tam da İstanbulllunun ihtiyacı olan bir ürün üretti. İsviçre Alpleri’nin temiz havası 7 litrelik bir teneke kutuda depolanıyor ve hava kirliliğinin yoğun olduğu ortamlarda havayı temizlemesi için kullanılıyor.
Russia Today’in haberine göre; Şirketin CEO’su Dany Wurr, “Bu ürün hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde kullanacak. Kısa bir süre için bile olsa temiz hava solumak iyi olacak çünkü bazı bölgelerde hava kirliliği insan sağlığını tehdit ediyor” diye konuştu.
KUTUSU 73 TL
21 dolara (73 TL) satılan temiz havanın müşteri kitlesinin daha çok Uzakdoğu’da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerdeki insanlar. Wurr, “Çin hali hazırda Kanada ve Avustralya’dan temiz hava satın alıyor. Fakat İsviçre’nin havası en iyisi” açıklamasında bulundu.
Böylece Orhan Veli’nin ‘Bedava’ şiiri yazıldığından yıllar sonra geçerliliğini yitirdi. İşte Usta şairin temiz havanın bedava olduğu günlerde yazdığı şiiri:
BEDAVA
Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekanlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.
İLK 10’DA 8 ŞEHİR TÜRKİYE’DEN
Türkiye Avrupa’da hava kirliliğinin en yoğun olarak yaşandığı bölgelerden biri. Maalesef Avrupa'daki şehirler baz alındığı zaman ilk 10'da Türkiye'den 8 şehir var. Sırası ile Batman, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır ve Isparta Avrupa'nın ve Türkiye'nin havası en kirli şehirleri.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.