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Hava artık bedava değil

İsviçreli bir firma Alp dağlarından topladığı temiz havayı şişeleyip satıyor. Hayat pahalılığı öyle bir noktaya geldi ki Orhan Veli'nin 'Bedava' şiiri bile artık geçerli değil

Hava artık bedava değil

İsviçreli bir firma Alp dağlarından topladığı temiz havayı şişeleyip satıyor. Hayat pahalılığı öyle bir noktaya geldi ki Orhan Veli'nin 'Bedava' şiiri bile artık geçerli değil

21 Eylül 2017 Perşembe 11:32
Hava artık bedava değil
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İSVİÇRELİ bir şirket tam da İstanbulllunun ihtiyacı olan bir ürün üretti. İsviçre Alpleri’nin temiz havası 7 litrelik bir teneke kutuda depolanıyor ve hava kirliliğinin yoğun olduğu ortamlarda havayı temizlemesi için kullanılıyor.

Russia Today’in haberine göre; Şirketin CEO’su Dany Wurr, “Bu ürün hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde kullanacak. Kısa bir süre için bile olsa temiz hava solumak iyi olacak çünkü bazı bölgelerde hava kirliliği insan sağlığını tehdit ediyor” diye konuştu.

KUTUSU 73 TL

21 dolara (73 TL) satılan temiz havanın müşteri kitlesinin daha çok Uzakdoğu’da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerdeki insanlar. Wurr, “Çin hali hazırda Kanada ve Avustralya’dan temiz hava satın alıyor. Fakat İsviçre’nin havası en iyisi” açıklamasında bulundu.

Böylece Orhan Veli’nin ‘Bedava’ şiiri yazıldığından yıllar sonra geçerliliğini yitirdi. İşte Usta şairin temiz havanın bedava olduğu günlerde yazdığı şiiri:

BEDAVA
Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekanlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.

İLK 10’DA 8 ŞEHİR TÜRKİYE’DEN

Türkiye Avrupa’da hava kirliliğinin en yoğun olarak yaşandığı bölgelerden biri. Maalesef Avrupa'daki şehirler baz alındığı zaman ilk 10'da Türkiye'den 8 şehir var. Sırası ile Batman, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır ve Isparta Avrupa'nın ve Türkiye'nin havası en kirli şehirleri.

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Anahtar Kelimeler:
HavaAlpler
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