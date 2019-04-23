Hatalı kayıtları düzelttirip erken emekli olmak mümkün!

İŞVEREN tarafından SGK bildirimleri hatalı ya da eksik yapılan çalışanlar, bu sebeple mağduriyet yaşayabiliyor. Bu durum sigorta başlangıç tarihine ya da tamamlanması gereken prim gün sayısına etki ederek emeklilik konusunda sıkıntı yaşanmasına neden oluyor. Ayrıca emekli maaşının olması gerekenden düşük olmasına da sebebiyet verebiliyor. Peki bu günler nasıl düzelttirilir?

SGK'DA GERİYE YÖNELİK DÜZELTME MÜMKÜN MÜ?

Eksik ya da hatalı bildirimler SGK ile ilgi tüm haklarda kayba neden oluyor. Bu sebeple kesinleşen yargı kararları ile hizmet kayıtlarında düzeltme, iptal ya da yeni kayıt oluşturulması mümkün olabiliyor. bu şekilde geriye dönük olarak sigortalıya hizmet kazandırılmasıveya kurum kayıtlarında var olan hizmet veya prime esas kazançların yeniden belirlenmesi sağlanırken, çalışanın kaybolan hakları da geri alınmış oluyor.

Çalışanlar, eksik işlemler ile ilgili olarak Alo 170’i arayabilir ya da bir dilekçe ile bulunduğunuz ildeki SGK’ya başvurabilir. Başvuru üzerine SGK’nın yapacağı denetim ile geriye doğru hizmetlerin düzeltilmesi mümkün olacaktır.