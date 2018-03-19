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Hasta olana erken emeklilik hakkı! İşte detaylar

Sosyal güvenlik mevzuatı, çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor

Hasta olana erken emeklilik hakkı! İşte detaylar

Sosyal güvenlik mevzuatı, çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor

19 Mart 2018 Pazartesi 14:43
Hasta olana erken emeklilik hakkı! İşte detaylar
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YENİ Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanı doğuyor.  Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş görmezlik gibi kolaylıklar sunuluyor. Ülkemizde yaygın olarak görülen diabet (şeker) hastaları için de bu hak geçerli.

1800 GÜN GEREKİYOR

Son yıllarda diabet hastalığının yaygınlaşması ve çalışmayı engelleyici boyutlara ulaşması malulen emeklilik taleplerini de artırdı. Bu konuda bazı şartlar bulunuyor.  Öncelikle malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor. Bunun yanında en az 10 yıl yani 1.800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor. Tabi çalışma gücünün kaybının sevk edilen hastane raporuyla belirlenmesi ve bu raporun SGK tarafından da onaylanması şartı aranıyor. Eğer diabet hastalığınız sizin çalışma gücünüzün yüzde 60 oranında kaybına yol açmışsa malulen emekli olabilirsiniz.

YÖNETMELİĞE GÖRE SGK

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az üç organı bozması gerektiği de belirtiliyor. 8 / 8 Tabi bu durumu yine doktor raporları belirleyecek. Bu yönetmeliğin eklerinde hangi hastalıkların malulen emeklilik için geçerli olacağı da sıralanıyor. Buradan kendi rahatsızlığınız ile ilgili kurallara bakarak emekli olup olamayacağınızı kontrol edebilirsiniz.

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