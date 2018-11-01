Hangi ülkenin elinde ne kadar altın var? İşte Türkiye'nin altın rezervi

Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında 21. sıradaki yerini korudu

Hangi ülkenin elinde ne kadar altın var? İşte Türkiye'nin altın rezervi
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TÜRKİYE'NİN altın rezervleri 3.çeyrekte 258,6 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 240,2 ton seviyesindeydi. Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında 21. sıradaki yerini korudu.
İLK ÜÇ SIRADA DEĞİŞİKLİK OLMADI
Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, 3.çeyrek itibariyle ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sırada yer alırken, Almanya 3.369,9 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.
WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:

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