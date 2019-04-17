Hangi banka emekliye kaç lira promosyon veriyor!

Bankaların promosyon yarışı devam ediyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon verilirken; bazı bankalar ilave fırsatlar sunarak 825 lira veriyor! İşte bankaların emeklilere sunduğu promosyon fırsatları...

Hangi banka emekliye kaç lira promosyon veriyor!
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Akbank:
Akbank:
450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.
2
Denizbank:
Denizbank:
450 liraya varan ödeme yapıyor. Bankaya emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Özel faiz, otomatik ödeme talimatına 3 ay su faturasında yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da var.
3
Fibabanka:
Fibabanka:
Maaşa göre 330, 415, 500 lira veriyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, kredilerde ve mevduatta özel faiz imkanı sunuyor, hesap işletim ücreti almıyor.
4
Garanti:
Garanti:
450 liraya varan ödeme yapıyor. Paramatiklerde özel menü ile maaşları tek tuşla kuruşu kuruşuna çekme imkanı, kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor.
5
INGBank:
INGBank:
450 liraya varan ödeme yapıyor. 3 otomatik fatura talimatına 150 lira ek nakit promosyon veriyor. Hesap işletim ücreti almıyor, özel faizli kredi, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans imkanları sunuyor.
6
İşBankası:
İşBankası:
450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartları için ücret almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanı sağlıyor.
7
QNB Finansbank:
QNB Finansbank:
Emekli maaşını taşıyıp 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 700 liraya varan promosyon veriyor. Emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor.
8
Şekerbank:
Şekerbank:
450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira daha veriyor. Ücretsiz havale-EFT, işlem önceliği, eve teslim maaş imkanları sunuyor.
9
TEB:
TEB:
450 liraya varan ödeme yapıyor. Hesap işletim ücreti, kredi kartı ücreti ve çağrı merkezi ile internetten işlem ücreti almıyor.
10
Yapıkredi:
Yapıkredi:
450 liraya varan promosyona ek 100 lira nakit puan veriyor.
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