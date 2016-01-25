Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Hamsinin kilosu 10 lira oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı balıkların fiyatı yükselirken, hamsi ise kilosu 10 liradan alıcı bulmaya devam ediyor

Hamsinin kilosu 10 lira oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı balıkların fiyatı yükselirken, hamsi ise kilosu 10 liradan alıcı bulmaya devam ediyor

25 Ocak 2016 Pazartesi 16:57
Hamsinin kilosu 10 lira oldu
banner404
İSTANBUL'DA etkili olan kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı. Karaköy Balık Pazarı'nda kilosu 10 liradan satılan hamsinin fiyatı değişmezken bazı balıkların fiyatlarının arttığı görüldü. Vatandaşlar, hamsinin fiyatını normal bulurken, çinekopun fiyatını pahalı buldu. Karaköy Balık Pazarı'ndaki tezgahlarda hamsi 10 liradan alıcı bulurken, levrek tanesi 6 lira, çupranın tanesi 6 lira, istavrit 10 lira, levrek 17 lira, mezgit 15 lira, dil balığı 30 lira’dan, barbunya balığının fiyatı ise 35 lira’dan satışa sunuldu.
 
  KARAKÖY BALIK PAZARI DİĞER PAZARLARDAN DAHA UCUZ
  Balık pazarındaki balık fiyatlarının uygun olduğunu belirten Abdurrahim Durmaz, “Balık fiyatları şuanda uygun. Karaköy Balık Pazarı'ndaki fiyatlar diğer yerlerden daha ucuz. O yüzden burayı tercih ediyorum. Ben çinakop, çupra aldım. Birde hamsi alacağım” dedi.
 
  Kar yağması ile hamsinin daha lezzetli olduğunu ifade eden balıkçı Samet Balyemez, “Kar yağması ile birlikte fiyatlarımız halen aynı. Hamsinin fiyatı 10 lira idi. Halen aynı. Kar yağması ile hamsi daha lezzetli oldu. Hamsinin fiyatlarında bir oynama olmadı. Müşteriye oranlar hamsinin fiyatı 10 liranın olması normal. 1 kilo hamsi ile 3-4 kişinin karnı doyuyor. Çinakopun fiyatı geçen sene 15 lira iken bu yıl 25 lira. Balık az olduğundan dolayı fiyatlarda oynama oldu. Ama seneye fiyatlar daha düşük olabilir” dedi.
 
  “HAMSİ’YE KAR SUYU KAÇTI, DAHA LEZZETLİ OLDU”
  Kar yağışından ziyade lodosun fiyatları etkilediği ifade eden Balyemez, “Kar yağdığı zaman balık fiyatları değişmez. Kar yağdığı zaman balık daha lezzetli olur. Daha yağlı olur. Hamsiye kar suyu kaçtı daha lezzetli oldu. Müşterilerimiz de en çok hamsi, istavrit ve çinakopu tercih ediyor” dedi. 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 25.01.2016 16:58
Anahtar Kelimeler:
Hamsinin Kilosu 10 Lira OlduİstanbulKaraköy Balık Pazarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aselsan`dan Akkor müjdesi! Bu yıl teslim edilecek
Aselsan`dan Akkor müjdesi! Bu yıl teslim edilecek
Erdoğan'ı şaşırtan rakam, duyunca talimat verdi
Erdoğan'ı şaşırtan rakam, duyunca talimat verdi
Herkese 7 bin liralık ek gelir kazandıracak bir iş! İşte şartlar...
Herkese 7 bin liralık ek gelir kazandıracak bir iş! İşte şartlar...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim