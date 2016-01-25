Hamsinin kilosu 10 lira oldu

İSTANBUL'DA etkili olan kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı. Karaköy Balık Pazarı'nda kilosu 10 liradan satılan hamsinin fiyatı değişmezken bazı balıkların fiyatlarının arttığı görüldü. Vatandaşlar, hamsinin fiyatını normal bulurken, çinekopun fiyatını pahalı buldu. Karaköy Balık Pazarı'ndaki tezgahlarda hamsi 10 liradan alıcı bulurken, levrek tanesi 6 lira, çupranın tanesi 6 lira, istavrit 10 lira, levrek 17 lira, mezgit 15 lira, dil balığı 30 lira’dan, barbunya balığının fiyatı ise 35 lira’dan satışa sunuldu.

KARAKÖY BALIK PAZARI DİĞER PAZARLARDAN DAHA UCUZ



Balık pazarındaki balık fiyatlarının uygun olduğunu belirten Abdurrahim Durmaz, “Balık fiyatları şuanda uygun. Karaköy Balık Pazarı'ndaki fiyatlar diğer yerlerden daha ucuz. O yüzden burayı tercih ediyorum. Ben çinakop, çupra aldım. Birde hamsi alacağım” dedi.

Kar yağması ile hamsinin daha lezzetli olduğunu ifade eden balıkçı Samet Balyemez, “Kar yağması ile birlikte fiyatlarımız halen aynı. Hamsinin fiyatı 10 lira idi. Halen aynı. Kar yağması ile hamsi daha lezzetli oldu. Hamsinin fiyatlarında bir oynama olmadı. Müşteriye oranlar hamsinin fiyatı 10 liranın olması normal. 1 kilo hamsi ile 3-4 kişinin karnı doyuyor. Çinakopun fiyatı geçen sene 15 lira iken bu yıl 25 lira. Balık az olduğundan dolayı fiyatlarda oynama oldu. Ama seneye fiyatlar daha düşük olabilir” dedi.

“HAMSİ’YE KAR SUYU KAÇTI, DAHA LEZZETLİ OLDU”



Kar yağışından ziyade lodosun fiyatları etkilediği ifade eden Balyemez, “Kar yağdığı zaman balık fiyatları değişmez. Kar yağdığı zaman balık daha lezzetli olur. Daha yağlı olur. Hamsiye kar suyu kaçtı daha lezzetli oldu. Müşterilerimiz de en çok hamsi, istavrit ve çinakopu tercih ediyor” dedi.