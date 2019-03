Hamdi Akın: Piyasaya en büyük teşvik moraldir

KURLARDA son günlerde yaşanan dalgalanmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, ekonomik anlamda kurda atak olması için bir neden bulunmadığını belirterek, yaşanan dalgalanmanın gerekçesini "siyaset" şeklinde nitelendirdi. Akın, şu anda ihtiyaç duyulanın piyasanın doğal hareketi olduğundan bahsederek, "Piyasaya en büyük teşvik moral vermektir” dedi. Hamdi Akın, bir ülkenin siyasi gerekçelerle başka ülkeye saldırı yaptığında kullandığı silahlardan birinin de dolar olabileceğine değinerek, "Kurda yaşanan bu dalgalanmanın altında siyasetten başka bir şey aramak yanlış olur. 'Ekonomide ne oldu da böyle bir şey yaşandı?' derseniz, bir gerekçe yok." değerlendirmelerini yaptı. Akın, şu anda ihtiyaç duyulanın piyasanın doğal hareketi olduğundan bahsederek, "Piyasanın doğal hareketi olmadığı zaman, sizin bunu teşvik etmeniz gerekir. Piyasaya en büyük teşvik ise moral vermektir. Yatırımcılara; 'Biz arkanızdayız, ne sorununuz varsa çözülecektir, bürokraside sorun yaşamayacaksınız, hiçbir şekilde kayba uğramayacaksınız, haklarınızı her zaman bu ülkede geri alırsınız' şeklinde sadece lafta olmayan, uygulamayla da desteklenen bir moral vermeye ihtiyaç var. Asıl önemli olan bu teşviktir, diğer teşvikler geçicidir" dedi.

"Yeni reformlara ihtiyacımız var"

Ülkece belli bir sıkıntının içerisinden geçildiğini belirten Akın, dolardaki ani yükselişin bazı sonuçlar doğurduğunu anlattı. Akın, şu anda kurun mevcut seviyesine göre yeni bir program yapıldığını, bu programın arkasında durup, kuvvetli bir irade gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Programı yapar ve uymazsanız kendinizi inkar etmiş olursunuz. Bu programa uyulduğu takdirde Türkiye'nin yeni bir çıkış yapmaması için bir gerekçe yok. Bunun için gerekli olan da yapısal reformdur. Yapısal reformlar her zaman konuşulan bir konu. Yapısal reform, her türlü büyük değişikliğin, her konuda yapılan devrimin ve yeniliğin adıdır. Sonuçta köhneleşmiş birtakım müesseselerimizin olduğu bir gerçek. Bunları yeniden bir reorganizasyona tabii tutmak yapısal reformdur. Başkanlık sistemi ile yeni kurumlar kuruldu ve bunların çalıştırılması anlamında Türkiye'nin birtakım yeni reformlara ihtiyacı var. Burada ekonomi yönetimi kendinden istenen ve beklenenleri not ederek yapılması gerekenleri yapıyordur diye ümit ediyorum."

"2 yılda 10 milyar liralık yatırım hedefliyoruz"

Hamdi Akın, Akfen'in yatırımlarını durdurmayan nadir şirketlerden olduğunu belirterek, her türlü farklı yatırımı yaptıklarını, madenden yenilenebilir enerjiye kadar birçok sektörde faaliyet gösterdiklerini vurguladı. Geçen yılı Akfen olarak 5,6 milyar liralık yatırımla tamamladıklarını aktaran Akın, şunları söyledi: "Biz Türkiye'deki yatırımlarımıza 2019 ve 2020'de de ara vermeden devam edeceğiz. Bu yıl 4,9 milyar lira olmak üzere 2 yılın sonunda yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu süreçte 2 bin 560 kişi de direkt istihdam edilecek. Bu yılki yatırım bütçemizin 220 milyon lirasını Bodrum Loft Projesi'ne, 225 milyon lirasını Mersin Uluslararası Liman'a, 1 milyar 494 milyon lirasını Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne, 2 milyar 670 milyon lirasını Akfen Yenilenebilir Enerji Projesine ve 342 milyon lirasını da Gökırmak Bakır Madeni Projesi'ne ayıracağız. Gelecek yıl için ise yine Akfen Yenilenebilir Enerjisi'ne 3 milyar 81 milyon liralık, Mersin Uluslararası Liman'a 387 milyon liralık, Mersin Doğalgaz Santrali Projesi'ne 1 milyar 259 milyon liralık ve Gökırmak Bakır Madeni Projesi'ne de 312 milyon liralık bütçe ayırdık."

"İDO'da iç hatlar bu şartlarda devam edemez"

Hamdi Akın, Akfen'in içinde bulunduğu ortaklık tarafından satın alınan İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) iç hatlarının durumuna ilişkin de "İDO'da iç hatlar faaliyetine bu şartlarda devam edemez. Zararına çalışamayız. Burada geriye hiçbir zaman alamayacağımız bir para kaybettik. Devam etmesi için ne gerekiyorsa ortaklar olarak oturduk, konsensüse vardık. Yatırım ajansı aracılığıyla hükümete de ilettik. Cevap bekliyoruz. Biz sonuç itibarıyla şirketi devam ettirmeye yönelik tedbirler sunduk." ifadelerini kullandı.