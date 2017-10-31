Halkbank rahat kazandı

VOLEYBOLDA Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Halkbank, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Ali Bağde, Yasin Okumuş
Çanakkale Belediyespor: Yasemin Şahin, Fromm, Elif Uzun, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Alajbeg (Şule Yetimoğlu, Ceren Çınar, Gamze Türk)
Halkbank: Rosell, Ceyda Durukan, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Perez, Ramirez (Derya Çayırgan, Simge Yalçın, Tutku Burcu Yüzgenç)
Setler: 17-25, 25-27, 25-22, 16-25
Süre: 104 dakika (22, 30, 28, 24)
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