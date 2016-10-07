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'Halk ekmek kapanıyor' söylentilerine yalanlama

"Belediyeler artık ekmek üretmeyecek, satmayacak" haberlerine TESK'ten tepki geldi. TESK yetkilileri haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti

'Halk ekmek kapanıyor' söylentilerine yalanlama

"Belediyeler artık ekmek üretmeyecek, satmayacak" haberlerine TESK'ten tepki geldi. TESK yetkilileri haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti

07 Ekim 2016 Cuma 10:11
'Halk ekmek kapanıyor' söylentilerine yalanlama
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GEÇTİĞİMİZ günlerde Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyeti, Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Genel Başkan Bedevi Palandöken, görüşme esnasında Başbakan Yıldırım'a devletin üretime devam etmesini, üretilen ürünlerin ise esnaf üzerinden satışa sunulmasını teklif etti. Başbakan Yıldırım ise bu teklife yeşil ışık yaktı... 
Başbakan'ın talimatı ile bakanlar ve esnafın görüşmesinden çok önemli kararlar ortaya çıktı. Ancak bu kararlar dün medyada yanlış yorumlandı. ''Belediyeler ekmek satmayacak'' haberlerinin yayılması ile dar gelirli vatandaş tedirgin oldu.  
HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR!
Konu ile ilgili konuştuğumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) yetkilileri ise söz konusu kararların yalnış anlaşıldığının altını çizip,   "Devlet artık üretim ve ticaret yapmayacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek,  belediyelerin ekmek üretmeye devam edeceğini ancak satışının esnafa bırakılmasını kendilerinin talep ettiğini söylüyor... 
HAKSIZ REKABET ESNAFIN BELİNİ BÜKÜYOR  
Devlet eliyle kamu kurumları bünyelerinde düğün salonu ve restoran işletmeciliğinin yanı sıra kurulan fabrikalar ile ekmek üretimi de yapılabiliniyor. 
Mesela, kamu bünyesindeki öğretmen evleri düğün salonu hizmeti verilmek üzere dışarıya da kiralayabiliyor. Maliyeti düşük olan öğretmen evleri düğün salonu gibi kiraya verildiği zaman bu öğretmen evlerinin etrafında yer alan düğün salonu sahipleri yani esnaf, haksız rekabet yüzünden kar edemiyor. Öte yandan Adalet Bakanlığı hükümlülere meslek öğretip, buralarda üretilen ürünleri sıfır maliyet ile şehir merkezlerinde açılan dükkanlarda satabliyor. 
DEVLET ÜRETSİN, ESNAF SATSIN! 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, esnafın en büyük sıkıntısının bu haksız rekabet olduğunu belirterek "Biz hükümet üretim yapmasın demiyoruz, sadece bu ürünler bizim yani esnafın üzerinden satılsın, Bizde kazanalım. Aracı olalım.Bunları yapsınlar ama esnaf eliyle ticarete dönüştürsünler ki esnaf da buradan üç beş kuruş kazanç elde etsin. Yoksa haksız rekabetin doğmasına neden oluyor." diyor. 
"AMACININ DIŞINDA ÇALIŞIYORLAR" 
Kendi mesleki dayanışması içinde üyelerine hizmet etme anlayışından yola çıkarak misafirhane açılması veya kantin şeklinde düşünülen marketlerin günümüzde esnafla rekabet eden piyasanın içinde işletmeler olarak yer aldığını söyleyen Palandöken, 'Misafirhane reklamında; tesisimizde restoran, lokal, düğün salonu da mevcuttur diyerek esnafımızın binbir zorlukla iş yapmaya çalıştığı piyasa içinde haksız rekabet söz konusu olmaktadır. 
Bir ilçede 12 adet eğitim kooperatifi olması normal değildir. Bu marketler üyelerinin dışında da herkese açık olarak çalışmaktadırlar. Hükümlü ve tutukluların meslek edindirme çalışmaları kapsamında ortaya koyduğu ürünlerin halkla buluşturulduğu onlarca mağaza açması, çevredeki hediyelik eşya satan, bakkal, manav, züccaciyeci, kasap, konfeksiyoncu, ayakkabıcı, iş yapamaz hale geldi. 
Geliri azalan esnaf yanında işçi çalıştıramıyor, çırak yetiştiremez oldu. Esnaf ve sanatkârların uğradığı bu haksız rekabet bitirilmeli' diye konuşuyor.
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Son Güncelleme: 07.10.2016 11:07
Anahtar Kelimeler:
Halk Ekmek Kapanıyor Söylentilerine YalanlamaTESKTürkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu
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