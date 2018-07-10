Halıcılar dünya pazarlarını mercek altına aldı

AHMET Kaplan başkanlığında Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinde (GAHİB) bir araya gelen GAHİB yönetimi, sektördeki gelişmeleri, halıihracatını, sektörün sorunlarını, hedef pazarları ve ABD, Almanya ve Çin’de gerçekleşecek Domotex fuarlarını değerlendirdi. Kaplan, yaptığı açıklamada 2018 yılının ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen halı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 arttığını söyledi. Geçen senenin ilk 6 ayında 672 milyon 166 bin dolarlık halı ihracat yapıldığını bu yıl ise aynı döneminde 711 milyon dolarlık halı ihracatına imza atıldığını vurgulayan Kaplan, “Gaziantep’te dokunan halıların dünyanın farklı bölgelerine serilmesi göğsümüzü kabartıyor. Ürettiğimiz ve ihracatını yaptığımız her ürün farkında olsak da olmasak da ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına büyük destek veriyor. Hem ihracat hem de tanıtım yapıyoruz. Bunu da büyük bir gurur ve sevinçle ifa ediyoruz” dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE İHRACAT İÇİN YENİLİKÇİ ÜRÜNLER"

Bölge ve ülke ihracatını katkı sağladıklarını ve bölge ihracatında halının tekstilin ardından ikinci sırada olduğunu ifade eden Kaplan, yenilikçi ürünlerle ihracatı daha iyi yerlere getirmek istediklerini dile getirdi. İhracatı ürün bazında da değerlendiren Kaplan, dış satımda makine halılarının 658 milyon 448 bin dolarla ilk sırada, tufte halılarının 49 milyon 321 bin dolarla ikinci, el halılarının 1 milyon 722 bin dolarla üçüncü ve kilimlerin de 519 milyon dolarla dördüncü sırada bulunduğunu kaydetti.

"HALI İHRACATINDA ORTADOĞU İLK SIRADA

Ortadoğu ülkelerinin 34,9 pay ve 248 milyon 163 bin dolarla ihracatta ilk sırada olduğunu söyleyen Kaplan, bu bölgeyi 29,5 pay ve 209 milyon 980 bin dolarla Amerika ülkelerinin izlediğini ve 13,7 pay ve 97 milyon 592 bin dolarla Avrupa ülkelerinin takip ettiğini vurguladı. İhracatın kalan kısmını da diğer bölgelerle karşıladıklarını anlatan Kaplan, 132 farklı ülkeye halı ihracatı yaptıklarını aktardı. Kaplan, ihracatta ülkelere bakıldığında da Amerika’nın yüzde 27,5 pay ve 195 milyon 272 bin dolarla Suudi Arabistan’ın izlediğini ve kalan ihracatı da diğer ülkelerle karşıladıklarını kaydetti. Türkiye’nin halı ihracatında Güneydoğu’nun 711 milyon dolarla ilk sırada olduğunu anımsatan Kaplan, Güneydoğu’yu 294 milyon 423 bin dolarla İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin izlediğini sözlerine ekledi.

YENİ PAZARLAR MERCEK ALTINDA

Mevcut pazarlarda ki Pazar payının arttırılmasının yanı sıra yeni pazarlara da önem verdiklerini ifade eden GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan oluşturulan komisyonlarla yeni hedef ülkelerin belirlenmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini, yeni belirlenecek hedef ülkelere yönelik ziyaretler gerçekleştirileceğini ve bu pazarlarda sektörle ilgili nihai tüketicinin ihtiyaçlarının tespit edilerek üretimin ona göre yönlendirileceğini ifade etti.

"Sektörün sorunlarını çözmek için çalışıyoruz"

Söktür sorunlarının tespit edildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Kaplan sorunların çözümü için gerekli temasların önümüzdeki süreçte sağlanacağını belirterek Türkiye’nin göz bebeği haline gelen halı sektörünün yenilikçi ürünlerle güçleneceğini ve yeni yatırımlarla birlikte istihdamın arttırılacağını ve kaliteli ürünlerle dünya pazarlarında ki liderliğin devam ettirileceğini sözlerine ekledi.