Hakem kurulunun zam kararına Memur-Sen Başkanı'ndan ilk tepki

KAMU Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020 için 4+4, 2021 için 3+3 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Hakem heyetinin zam kararını değerlendiren Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Kamu İşvereninin teklifi yetersiz, hakemin kararı ise adaletsizdir" ifadelerini kullandı.Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi sonuçlanmıştı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırmıştı.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikaların genel başkanlarının da katılımıyla 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"İŞVERENİN TEKLİFİ YETERSİZ, KURULUN KARARI ADALETSİZ"

Yalçın'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;"Masayı son derece önemsiyoruz, müzakereyi son derece önemsiyoruz. Sorunları çözmek için son dakikaya, son saniye kadar müzakere masasında bulunduk.""Kamu İşvereninin teklifi yetersiz, hakemin kararı ise adaletsizdir. Zamanın yetersizliğini ifade ederek tasniflerin daha önce yapılmasını istedik bu gerçekleşmeyince yine Hakeme başvuru süresinin kısaltılmasını teklif ettik."A