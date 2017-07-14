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Hakan Uzan'ın 50 milyon sterline aldığı Vertu battı

Hakan Uzan'ın Mart ayında satın aldığı lüks İngiliz telefon markası Vertu'nun tasfiye edileceği açıklandı

Hakan Uzan'ın 50 milyon sterline aldığı Vertu battı

Hakan Uzan'ın Mart ayında satın aldığı lüks İngiliz telefon markası Vertu'nun tasfiye edileceği açıklandı

14 Temmuz 2017 Cuma 10:04
Hakan Uzan'ın 50 milyon sterline aldığı Vertu battı
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PIRLANTA ve değerli metallerle kaplı telefonlar satan Vertu son yıllarda finansal sıkıntılar yaşıyordu.
Uzan Vertu'yu, Kıbrıs'taki şirketi Baferon Ltd. üzerinden 50 milyon sterline (yaklaşık 230 milyon lira) almıştı.
BBC Türkçe'nin haberine göre şirketin kapanması nedeniyle yaklaşık 200 kişi işsiz kalacak.
Bir teknoloji uzmanı, Vertu'nun benzer şirketlerle rekabet etmekte zorlandığını belirtti.
Vertu'nun Signature telefonları 11 bin sterlinden (yaklaşık 50 bin lira) başlarken 18 karat kırmızı altın telefonu ise 39 bin 100 sterline (yaklaşık 180 bin lira) satılıyor.
BBC'ye konuşan şirketin sözcüsü "Vertu tasfiye sürecine girdi ve artık bana da maaş ödemiyorlar" dedi.
Paris'te sürgün hayatı yaşayan Hakan Uzan, Mart ayında şirketi Çinli sahibinden satın almıştı.
Uzan, şirketi 1,9 milyon sterlinlik yatırımla iflastan kurtarmayı hedeflese de şirketin 128 milyon sterlin bütçe açığı bulunuyordu.
Hakan Uzan Vertu markası, teknolojisi ve lisanslarının sahibi olmaya devam edecek.
IHS Technology analisti Ian Fogg, "Çok az sayıda telefon üretip çok yüksek fiyatlara satıyorlardı. Bu çok sıra dışı" yorumunda bulundu.
Fogg'a göre Vertu'nun son model telefonları ekranlarında sentetik safir kullanıyor. Bu Apple'ın iPhone'larda kullanmayı planladığı fakat üretimindeki sıkıntılar nedeniyle vazgeçmek zorunda kaldığı bir teknolojiydi.
"Bu işlemesi çok zor bir materyal" diyen Fogg'a göre, sentetik safirin avantajı ise kırılmasının son derece zor olması.
Fogg, telefonları değerli taş ve metallerle kaplayan diğer şirketlerin yarattığı rekabet Vertu'nun işlerini zorlaştırdı.
Bu şirketler, müşterilerinin istediği telefonu alıp sonradan süsleme yaptırmasına olanak sağlıyor.
1998'de Nokia tarafından kurulan Vertu 2012'de satılmış, şirket o tarihten itibaren Nokia'nın Symbian işletim sistemini bırakarak Google'ın Android sistemini kullanmaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
VertuHakan UzanParis
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