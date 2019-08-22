Hak-İş ile hükümet anlaştı! İşte kamu işçisinin alacağı zam

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı.

2019'DA YÜZDE 8+4, 2020'DE YÜZDE 3+3 ZAM VE ENFLASYON FARKI

Kamu işçisine 2019 için yüzde 8+4 zam verilecek, 2020 için ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkı verilecek. Maaşı brüt 3 bin 500 liranın altında olan kamu işçisine, 150 liraya kadar iyileştirme de yapılacak.