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Hak-İş ile hükümet anlaştı! İşte kamu işçisinin alacağı zam
Hükümet ile Hak-İş'in anlaşmasına göre, kamu işçisine 2019 yılı için yüzde 8+4, 2020 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek.
EKONOMİ 22.08.2019, 16:26 Melike Temir
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı.
2019'DA YÜZDE 8+4, 2020'DE YÜZDE 3+3 ZAM VE ENFLASYON FARKI
Kamu işçisine 2019 için yüzde 8+4 zam verilecek, 2020 için ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkı verilecek. Maaşı brüt 3 bin 500 liranın altında olan kamu işçisine, 150 liraya kadar iyileştirme de yapılacak.
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