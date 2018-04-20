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Haftanın son gününde dolar ne kadar?

İki gün önce 4 lira sınırına kadar gerileyen dolar yönünü yukarı çevirdi. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 4.05 TL seviyesine yaklaştı. Euro ise 5 liranın altında

Haftanın son gününde dolar ne kadar?

İki gün önce 4 lira sınırına kadar gerileyen dolar yönünü yukarı çevirdi. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 4.05 TL seviyesine yaklaştı. Euro ise 5 liranın altında

20 Nisan 2018 Cuma 09:25
Haftanın son gününde dolar ne kadar?
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ERKEN seçimin belli olması ve piyasalar üzerindeki belirsizliğin kalkması ile Çarşamba günü 4 lira sınırına gerileyen dolar yeniden hareketlendi. Dün günü 4.02-4.03 TL bandında geçiren dolar kuru bugün daha yüksek seyrediyor.

Dolar sabahki ilk işlemlerin ardından 4.0460 TL'ye çıkarken, euro 4.9945 TL oldu.

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DolarEuro
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