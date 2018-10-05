ÇARŞAMBA günü açıklanan beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL dün güne 6.07 seviyesinden başlamış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon değerlendirmesinin ardından 6.22'yi görmüştü.
GÖZLER 12 EKİM'DE
Gelecek hafta piyasaların izlediği en önemli konulardan biri olan ABD'li Rahip Brunson'ın 12 Ekim'de mahkemesi yapılacak. Hali hazırda ev hapsinde tutulan Brunson'ın davası ABD ile ilişkilerin bozulmasına ve iki ülkenin karşılıklı ekonomik yaptırımlar uygulamasına neden olmuştu.
Dolar/TL şu dakikalarda 6.17 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.11 civarında seyrediyor.
Haftanın son gününde dolar ne kadar?
Çarşamba günü açıklanan enflasyon verileri sonrasında dalgalı bir seyir izleyen ve 6.22'nin üzerine çıkan dolar/TL haftanın son gününde 6.17 seviyesinden başladı
ÇARŞAMBA günü açıklanan beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL dün güne 6.07 seviyesinden başlamış, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon değerlendirmesinin ardından 6.22'yi görmüştü.