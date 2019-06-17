Haftanın ilk gününde dolar ve borsanın durumu

BİST Bankacılık Endeksi, işlemlere yüzde 0.35 düşüşle 117 bin 623 puanda başladıktan sonra gün içinde en düşükj 117 bin 623 puanı ve en yüksek 122 bin 185 puanı gördü ve günü yüzde 3.24 artışla 121 bin 865 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.11 artışla yüzde 18.42 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.76 düşüşle yüzde 22.27 düzeyine geriledi.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD'nin ekonomik büyümesinde global ticari gerilimlerden kaynaklı olarak yaşanması olası yavaşlamanın önüne geçmek için "sigorta" şeklinde bir faiz indirimine gideceği beklentisine kuşku ile yaklaştılar. ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin tırmanması ve düşük enflasyon, Fed'den yıl sonuna kadar 75 baz puanlık bir faiz indirim beklentilerini öne çıkardı. Buna karşılık, Goldman Sachs ekonomistlerine göre, "böyle bir faiz indiminin önündeki zorluklar, genel olarak inanılandan daha yüksek." ABD Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararını vereceği toplantısı Salı günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. CME FedWatch'a göre Çarşamba günü bir faiz indirimi kararı gelme olasılığı yüzde 23 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.8516 lira ve en yüksek 5.9290 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5801 lira ve en yüksek 6.6541 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3684 lira ve en yüksek 7.4702 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.