Haftanın ilk gününde dolar ne kadar?



TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararı sonrası dengelenme arayışı gözlenen dolar/TL cuma gününü 4.05 seviyesinin hemen altında tamamlamıştı.

Kur bugüne de benzer seviyelerden başlarken, şu dakikalarda 4.05 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4.91'den işlemde.

Piyasalar için bugünün en önemli gündem maddesi enflasyon raporu toplantısını olacak.

ABD'nin Suriye'yi vuracağı endişeleri ile 11 Nisan'da 4.1944 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL, sonrasında TCMB'nin enflasyon risklerini azaltma adına faiz artışı dahil adımlar atabileceği beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle gerilemişti.

Dolar önceki hafta ise erken seçim kararının siyasi belirsizliği azaltacağı beklentisi ile kur 4.09 civarından 4.01 seviyesine kadar geriledi.

Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesine gelmesi ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratırken; erken seçim süreci de piyasa oyuncularının yakından izlediği unsurlar arasında yer alıyor.

TCMB'nin geç likidite penceresi faizini (GLP) beklentilerin üzerinde 75 baz puan artırmasıyla ilk tepki olarak gerileyen dolar/TL sonrasında global piyasalardaki bozulmayla tekrar yönünü yukarı çevirdi. Ancak yine TCMB'nin adımının mevcut ortamda TL'de daha fazla değer kaybını engellediği belirtiliyor.