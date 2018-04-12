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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Haftada bir gün tatile Bakan'dan yeşil ışık

Perakendecilerin haftada bir gün tatil talebini değerlendiren Bakan Tüfenkci, bu konuda ortak görüş sağlanırsa düzenlemeye ihtiyaç dahi kalmayabileceğini söyledi

Haftada bir gün tatile Bakan'dan yeşil ışık

Perakendecilerin haftada bir gün tatil talebini değerlendiren Bakan Tüfenkci, bu konuda ortak görüş sağlanırsa düzenlemeye ihtiyaç dahi kalmayabileceğini söyledi

12 Nisan 2018 Perşembe 11:41
Haftada bir gün tatile Bakan'dan yeşil ışık
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TÜRKİYE Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek'in sektör mensubu işletmeler için haftada bir gün tatil talebinin konseyde tartışılacağını belirten Tüfenkci, "Perakendeciler Konseyi haftada bir gün tatille ilgili böyle bir karar alırsa bununla ilgili adımları atabiliriz" dedi.

"EĞER ANLAŞIRSANIZ YASAL DÜZENLEMEYE GEREK KALMAZ"
Tüfenkci, "Eğer sizler bir araya gelebilirseniz hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç kalmadan kararla bunu deklare edebilirsiniz. Çünkü sektör sadece bir kesimden oluşmuyor, geniş kesimleri etkileyecek bir düzenlemeden bahsediyoruz. Onun için kamuoyunda ve sektör içinde yeterince tartışıldıktan sonra adım atmamız lazım. Sektörün de bunu iyi tartışması lazım. Aksi takdirde yaptığımız düzenlemeyi 6 ay sonra tekrar gözden geçirme ihtiyacı duyabiliriz." diye konuştu.

71 BİN ÇALIŞAN VAR
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, 71 bin market çalışanının aileleri ile vakit geçirebilmesi, dinlenmesi, sosyalleşmesi ve verimliliğinin artması için marketlerin haftada bir gün kapanmasını talep ettiklerini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
PerakendeTPFMustafa Altunbilek
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