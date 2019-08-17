Hafta başında benzin ve motorine zam gelecek

BENZİN ve motorine zam göründü. Uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruşluk artışı gündeme getirdi.

HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Uluslararası piyasalarda benzin ton fiyatının 559 dolardan 565 dolara, motorin ton fiyatının 538 dolardan 564 dolara çıkması araç depolarına fiyat artışı olarak yansıyacak.

Habertürk'te yer alan habere göre; bu çerçevede pazartesiyi salıya bağlayan geceden itibaren benzinde 6 kuruş, motorinde 17 kuruş artış yapılması bekleniyor.

SON İNDİRİMLER

8 Ağustos'ta benzinde 18, motorinde 34 kuruş indirim yapılmıştı. İndirim 9 Ağustos'ta pompa fiyatlarına yansımıştı.

7 Ağustos'ta benzinde 28 kuruş indirim gerçekleşmişti. İndirim 8 Ağustos'ta pompaya yansımıştı.

2 Ağustos'ta LPG Otogaz'da 22 kuruş/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmişti.

23 Temmuz'da motorinde 13 kuruş/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmişti.

19 Temmuz'da benzinde11 kuruş/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmişti.

16 Temmuz'da benzinde 11, motorinde 15 kuruş indirim olmuştu.